Ogier nuovo re dei Balcani, supera Evans nel Power Stage. Neuville (Hyundai) dietro le due Toyota

ZAGABRIA – Sébastien Ogier (Toyota Yaris) ha vinto il 51° rally iridato della sua carriera. Il campione del mondo in carica si è imposto nel Rally di Croazia, entrato per la prima volta a far parte del calendario planetario del Wrc. Il francese si è ripreso la testa della gara nel Power Stage rifilando 4,5 secondi al compagno di squadra Elfyn Evans che non è riuscito ad amministrare i 3,9'' di margine che aveva alla vigilia della frazione decisiva.

Il britannico ha salvato la piazza d'onore regalando alla scuderia nipponica una prestigiosa doppietta, la seconda della stagione. L'ordine d'arrivo è lo stesso di Montecarlo, la prova inaugurale. Al terzo posto c'è infatti Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé), che ha così confermato l'identico piazzamento delle due gare precedenti. Il belga ha chiuso a 8,1'' da Ogier e ha “sofferto” il ritorno di Craig Breen, che con la i20 Coupé gli ha soffiato la seconda posizione nel Power Stage (l'operazione gli è costata un punto).

Ott Tänak (Hyundai) si è fermato ai piedi del podio con un ritardo di oltre un minuto e 25 secondi lasciandosi alle spalle Adrien Fourmaux (Ford Fiesta) che ha chiuso a quasi tre minuti e 10 da Ogier. Quindi il giapponese Katsuta Takamoto, al terzo sesto posto consecutivo con la Toyota Yaris. Gli ultimi due piloti del Wrc1 arrivati in fondo sono settimo e ottavo: Gus Greensmith con la seconda vettura dell'Ovale Blu preparata dal team M-Sport e lo stesso Breen.

Nella Top 10 anche due auto del Wrc2. La Citroen C3 di Mads Ostberg, che si è così aggiudicato la prova in questa categoria, e la Ford Fiesta di Teemu Suninen. Nella generale Ogier si è riportato in vetta a quota 61 seguito da Neuville, che ha confermato la piazza d'onore provvisoria con 53 punti, e da Evans con 51. Tänak ha scavalcato Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) di un'incollatura (40) perché il finnico è rimasto fermo a 39. Nella classifica a squadre, il Toyota Gazoo Racing ha ulteriormente allungato rispetto alla Hyundai Shell. Tra un mese si torna a correre in Portogallo (20-23 maggio).