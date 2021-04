Ogier (Toyota) passa al comando del Rally di Croazia. Sul podio virtuale anche Evans e Neuville

ZAGABRIA – Che il campione del mondo in carica Sébastien Ogier (Toyota Yaris) avesse ingranato la marcia giusta nel Rally di Croazia, terza tappa del World Rally Championship 2021, lo si era capito già venerdì pomeriggio quando era stato il più veloce negli ultimi tre stage. Con la quarta affermazione consecutiva, nella prima frazione di sabato mattina, il francese si è issato al comando della gara, approfittando anche della scelta sbagliata delle gomme da parte di Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé), scivolato in terza posizione.

“Perso” immediatamente il giovane Kalle Rovanperä (finito tra gli alberi venerdì nello stage di apertura della gara, che fa parte per la prima volta del circuito iridato), Toyota ha ottenuto eccellenti riscontri da Elfyn Evans, che continua a viaggiare in seconda posizione. Alla vigilia della terza e conclusiva tappa (4 stage per un totale di quasi 76 chilometri) accusa un ritardo di poco meno di 7'' da Ogier (8 cronometrate vinte su 16). Il belga della scuderia coreana rende tre secondi e mezzo al britannico.

Malgrado l'infelice testa coda della giornata di venerdì che gli era costato un minuto (al termine della seconda il suo ritardo è di oltre 2 minuti da Ogier), il giapponese Katsuta Takamoto è settimo con la quarta Yaris e si è tolto la soddisfazione di vincere due stage, cioè entrambi i passaggi sulla Stojdraga – Gornja Vas da quasi 21 chilometri di lunghezza. Con Ott Tänak, la Hyundai ha un'altra macchina in grado di conquistare punti pesanti, ma la quarta posizione dell'estone è a 37.8'' dal francese che guida la gara.

Seppur a 1:29.5 dalla testa, il francese Adrien Fourmaux è sempre quinto con la prima Ford Fiesta del team M-Sport. La seconda, quella di Gus Greensmith, è sesta con un ritardo di oltre 55 secondi. Craig Breen (i20 Coupé) è l'ultimo dei piloti del Wrc1 nella Top 10: è ottavo a 3:51.8. La lotta per il successo nel Wrc2 è fra Mads Ostberg (Citroen C3) e Teemu Suninen (Ford Fiesta), nono e decimo. I due sono separati da un minuto e 6''.