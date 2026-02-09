Ohlins (Brembo) fornirà al team Cadillac di F1 i propri ammortizzatori da competizione

Ohlins, l'azienda svedese specializzata nella produzione di sospensioni del gruppo Brembo, collaborerà con il team Cadillac di Formula 1 fornendo i propri ammortizzatori da competizione. Si tratta di un «traguardo significativo nel ruolo di fornitore, in vista dell'atteso debutto del team americano in Formula 1», si legge in una nota. La vettura del team Cadillac di Formula 1 sarà equipaggiata con ammortizzatori Ohlins, frutto di uno sforzo coordinato e pluriennale. I primi prototipi degli ammortizzatori sono stati sviluppati nel 2024. Da allora, i team di ingegneri di Ohlins e Cadillac hanno lavorato fianco a fianco, testando, perfezionando e migliorando ogni componente fino ad arrivare all'attuale concetto di ammortizzatore definitivo.

Il gruppo Brembo prosegue così il proprio percorso di crescita come leader tecnologico in Formula 1, non soltanto equipaggiando tutte le 11 squadre in griglia con le pinze freno, ma fornendo anche la maggior parte dei team con altre soluzioni. «Abbiamo collaborato con Ohlins fin dalle fasi iniziali di progettazione della prima vettura del Team Cadillac di Formula 1. Le prestazioni e la qualità degli ammortizzatori Ohlins sono eccellenti e non vediamo l'ora di correre e crescere insieme», spiega Nick Chester, chief technical director, Cadillac Formula 1 Team. "È un onore essere stati scelti per fornire gli ammortizzatori della prima vettura del Team Cadillac di Formula 1. Questa collaborazione ha rappresentato un'importante opportunità per le nostre due realtà, entrambe con una solida tradizione nel Motorsport», sottolinea Claes Hesling, auto racing director Öhlins Group.