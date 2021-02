"Olandesi volanti" in FE, qualifiche e Superpole dominate da Frijns (Envision Virgin). Ferme le monposto con powertrain Mercedes

DIRIYAH – Da un'olandese all'altro: ieri Nyck de Vries aveva dominato qualifica e Superpole della gara inaugurale della settima stagione di Formula E. Il pilota della Mercedes-Benz Eq è stato imitato oggi dal connazionale Robin Frijns, che è stato il più rapido sia nelle libere, proprio davanti a de Vries, sia nella qualifica sia nella Superpole (4 punti per lui). È stato anche l'unico a registrare in tutte e tre le sessioni odierne il miglior crono sotto il minuto e 8 secondi. La monoposto della Envision Virgin (“motorizzata” Audi) partirà davanti a tutte. Ieri i bolidi elettrici di Frijns e Nick Cassidy avevano chiuso in fondo alla classifica.

Non senza sorpresa, a fianco dell'olandese scatterà il brasiliano della Dragon Penske Sergio Sette Camara, non fra i protagonisti del primo ePrix. Dalla seconda fila scatteranno Sam Bird (Jaguar), che ieri aveva solo sfiorato la Superpole (ottavo tempo assoluto) e Oliver Turvey (Nio 333), che ieri aveva riportato a punti la scuderia cinese, a digiuno per l'intera stagione scorsa. E che nel team del Regno di Mezzo sia cambiato qualcosa, e in meglio, lo conferma, anche il quinto tempo di Tom Blomqvist.

La riscossa dei grandi sconfitti di ieri è stata completata da Nico Müller, che ha centrato il sesto crono con la seconda monoposto della Dragon Penske dopo essersi lamentato ieri per la penalizzazione in cui era incappato nella qualifica. I “big” se la sono cavata un po' meglio: Jean-Eric Vergne (Ds Techeetah) ha ottenuto il settimo tempo, Sébastien Buemi (Nissan e.Dams) l'ottavo e il campione del mondo uscente, Antonio Felix da Costa, il decimo.

All'appello mancano la Porsche di Andrè Lotterer, che ha avuto un indesiderato incontro troppo ravvicinato contro le protezioni nelle libere, e le quattro monoposto alimentate dal powertrain di Mercedes. Nella terza sessione delle libere, Edoardo Mortara della Rokit Venturi, scuderia cliente della casa di Stoccarda, è andato a sbattere: lo svizzero, secondo ieri, è finito all'ospedale, ma sta bene. I commissari stanno indagando su un possibile problema tecnico e per questo hanno precauzionalmente tenuto ferme anche la monoposto del compagno di squadra Norman Nato e le Frecce d'Argento elettriche di de Vries e Stoffel Vandoorne. Poco dopo le 18 italiane il via al secondo ePrix.