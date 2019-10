Olimpiadi dei Motori a Roma, la Capitale protagonista con la prima edizione del FIA Motorsport Games

ROMA - Dopo l’E-Prix dello scorso aprile, Roma sarà ancora una volta al centro del motorismo sportivo in occasione della prima edizione del FIA Motorsport Games. L’inedita manifestazione sportiva organizzata dalla FIA con SRO Motorsports Group debutterà proprio nella Capitale, all’Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga, dal 31 ottobre al 3 novembre 2019.

Si tratta di una competizione intercontinentale, sviluppata sulle basi del FIA GT Nations Cup dello scorso anno, che propone una tre giorni di gara in formato “Olimpiadi del Motorsport”. Diciotto team nazionali provenienti da tutto il Mondo si sfideranno per le medaglie, come ai Giochi Olimpici, nelle 6 categorie previste: GT Cup, Digital Cup, Touring Car Cup, Drifting Cup, Karting Slalom Cup, F4 Cup.

Provengono da tutto il mondo i 18 team che si contenderanno il successo in queste specialità. La squadra italiana, schiera Federico Sceriffo nella Drifting Cup, Gianluca e Giorgio Roda nella GT Cup, Enrico Bettera nella Touring Car Cup, Paolo Gallo ed Emma Segattini nella Karting Slalom Cup e Stefano Conte nella Digital Cup.

Giovedì 31 ottobre le auto protagoniste dei FIA Motorsport Games saranno esposte dalle ore 8:00 a Piazza del Popolo, nel cuore della Capitale, per spostarsi poi alle 13:30 in parata fino a Piazza Arco di Costantino, dove è in programma alle 18:00 la cerimonia di inaugurazione alla presenza della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, del Presidente FIA, Jean Todt, e del Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani. Dal giorno seguente inizierà la parte agonistica sul circuito di Vallelunga.