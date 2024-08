Oliver Oakes nuovo team principal dell'Alpine. ​L'ex pilota britannico prende il posto di Bruno Famin

L'ex pilota britannico Oliver Oakes è il nuovo team principal dell'Alpine: lo ha annunciato oggi la scuderia francese di Formula 1. Oakes sostituisce Bruno Famin. Attualmente alla guida del team Hitech GP che gareggia nelle categorie minori F2 e F3, Oakes, 36 anni, assumerà l'incarico alla fine di agosto, «dopo la pausa estiva», ha dichiarato il team in un comunicato. L'inglese, che diventerà il secondo più giovane caposquadra nella storia della F1, si è detto «estremamente grato» di essere stato nominato alla guida dell'Alpine e si è detto «convinto di poter fare molto fino alla fine della stagione e oltre».

Il primo compito del nuovo tecnico sarà quello di riportare la squadra in carreggiata in termini di prestazioni: solo ottava (su 10) nella classifica costruttori, Alpine ha faticato a tornare in alto dopo il 2022, quando si è classificata quarta in campionato proprio alla fine della stagione. Questa nomina arriva a pochi giorni dall'annuncio della partenza di Bruno Famin, alla guida della scuderia di F1 dall'estate 2023.