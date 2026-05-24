Olivier Panis: «Antonelli può diventare leggenda come Senna o Schumacher»

«Kimi Antonelli può diventare una leggenda al pari di Ayrton Senna o Michael Schumacher? Difficile dire di no. Quello che ha realizzato ad oggi è incredibile. A 18 o 19 anni, è molto veloce, ha grande talento, in questo momento è il migliore. Io credo che possa diventare Campione del Mondo». Ne è convinto l'ex pilota di Formula 1, Olivier Panis, vincitore del GP di Monaco del 1996. «Quello è stato davvero un momento fantastico - aggiunge Panis, in occasione del lancio della linea di bracciali X Monaco Gran Prix Signature Limited Edition di Mongrip -. Vincere a Montecarlo è qualcosa di eccezionale. Tra i piloti di oggi Max Verstappen sarebbe stato perfetto anche ai miei tempi: ogni macchina che gli danno da guidare, lui riesce a farla andare sempre veloce».