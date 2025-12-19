OMR Automotive rinnova la partnership tecnica con Scuderia Ferrari HP e Ferrari GT Competition

OMR Automotive ha prolungato la partnership tecnica con Scuderia Ferrari HP e Ferrari GT Competition. Il rinnovo dell'accordo pluriennale evidenzia e consolida una collaborazione industriale attiva da oltre 40 anni che rafforza un rapporto costruito su sviluppo tecnologico e produzione avanzata per applicazioni racing. La società bresciana opera come Team e Technical Partner. In sostanza si tratta della progettazione e realizzazione di componenti complessi per motori, trasmissioni e telai in alluminio. La collaborazione si sviluppa seguendo un flusso continuo tra ricerca, innovazione e prestazioni. L’obiettivo resta l’ottimizzazione dei componenti destinati alle competizioni.

L’accordo valorizza una visione industriale di lungo periodo come ha sottolineato Marco Bonometti, Presidente di OMR Automotive: «Il rinnovo di questa collaborazione con Ferrari è la conferma di un percorso tecnologico condiviso che dura da oltre quarant’anni. Nel tempo abbiamo costruito un rapporto basato su fiducia, trasparenza, competenza e visione industriale». Bonometti aggiunge: “Ferrari rappresenta un riferimento mondiale per performance e innovazione, valori che OMR Automotive condivide e traduce quotidianamente in componenti progettati e realizzati con la massima precisione”.