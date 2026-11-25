A Jarama, alle porte di Madrid, la Formula E ha messo in pista per la prima volta tutte insieme le monoposto Gen4. Per Opel era anche il primo confronto diretto con gli avversari. La squadra si era riunita nella configurazione definitiva solo la settimana prima, a Valencia. "Qui testiamo il team tanto quanto testiamo la macchina", ha detto il team principal Jörg Schrott.

Schrott, nato ad Aschaffenburg, è in Opel dal 1997. È stato il primo dipendente dell'Opel Performance Center e in precedenza aveva guidato la comunicazione di prodotto e quella aziendale del marchio. Dal 2012 dirige Opel Motorsport, che sotto la sua gestione ha vinto sei titoli europei rally Junior. Da marzo è anche team principal della nuova squadra di Formula E. Il programma di preparazione conta oltre 9.000 km e 15 giornate di test. "Il pacchetto ha mostrato un'affidabilità solida fin dall'inizio", ha spiegato Schrott. "Le macchine non restavano ai box a risolvere problemi importanti". Sui tempi sul giro invita alla prudenza, perché ogni squadra segue programmi diversi e non mostra tutto. "Il cronometro conterà davvero alle qualifiche di Città del Messico". Per la prima stagione gli obiettivi sono tre: affidabilità, solidità operativa, competitività costante. "Se ci riusciamo, i risultati arriveranno e da lì si lotterà per i podi", ha detto. "Vogliamo essere visibili dal primo giorno. E non sei visibile se corri al decimo posto". Il calendario intanto è cambiato. Il doppio appuntamento di Jeddah, previsto a dicembre, è stato spostato ad aprile per il conflitto in Medio Oriente. Schrott ammette che per una squadra nuova un mese in più è un vantaggio.

Mitch Evans, neozelandese, 32 anni, è il pilota con più vittorie nella storia della Formula E: 16. Ha corso dieci stagioni con Jaguar e nell'ultimo weekend di Londra ha perso il titolo per poco. "Dopo dieci anni con lo stesso costruttore era il momento di una sfida nuova», spiega. Il Mondiale resta l'obiettivo: "Non averlo mai vinto mi tormenta ogni giorno". A marzo, proprio a Jarama, Evans aveva corso con la Gen3. Il confronto è netto. "In accelerazione è bestiale", dice. La trazione integrale ora è permanente e nelle curve veloci la vettura può mordere più forte. Su molte piste si superano i 300 km/h e in un test a Estoril Evans ha sfiorato i 330. La novità più complessa è il differenziale attivo, che non aveva mai usato. A questo si aggiungono una squadra e un modo di lavorare nuovi. "Per dieci anni in Jaguar ho usato un certo sistema. Ora lo schema mentale cambia, e non succede in una notte". Sugli obiettivi è diretto: "Andrò in Messico per provare a vincere". Da ultima arrivata, Opel ha il box in fondo alla corsia. "Sarà una stagione riuscita se l'anno prossimo ci ritroveremo molto più avanti".

Théo Pourchaire, francese, è il debuttante della coppia. Campione di Formula 2 nel 2023 e di Formula 4 Adac nel 2019, ha corso nel Mondiale Endurance, in IndyCar nel 2024 e in Super Formula, oltre a test in Formula 1. Nel gruppo Stellantis ha seguito lo sviluppo della Gen4 fin dall'inizio. A Jarama il primo giorno è finito fuori pista alla curva 3, senza danni seri. "Vuol dire che stiamo spingendo al limite", commenta. Lo ha colpito soprattutto l'accelerazione: "Da 0 a 100 in 1,7 secondi è quasi disumano. Alla prima partenza durante lo sviluppo mi sono quasi fatto male". Rispetto alla Formula 2 la monoposto elettrica è più pesante e più tecnica. In gara il carico mentale è alto: il pilota deve parlare con gli ingegneri e fornire dati come temperatura e carica della batteria mentre guida. "In Messico non sarò il migliore in questo, ma migliorerò giorno dopo giorno". Il suo traguardo dichiarato è essere il miglior esordiente. Da Evans vuole imparare la gestione della gara: "Nel vincere le corse è il migliore di sempre". Schrott non ha dubbi sulla velocità del francese: "È velocissimo. La questione è quanto in fretta impara la strategia di gara".