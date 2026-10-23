Opel, la Mokka Gse Rally sbarca a Sanremo: vince Schulz, tre piloti in cinque punti

Il parco assistenza affacciato sul mare, le prove speciali nell’entroterra ligure, la pedana d’arrivo sul porto. Il Rallye Sanremo, alla 73ª edizione, ha conservato i suoi riferimenti. La novità erano le auto senza scarico: le Opel Mokka Gse Rally dell’Adac Opel Gse Rally Cup, il primo monomarca di rally riservato a vetture elettriche, alla prima uscita in Italia.

La Mokka GSE Rally è al debutto quest’anno. Sostituisce la Corsa Rally Electric, impiegata nelle prime cinque stagioni del trofeo, ed è la prima vettura sviluppata secondo il regolamento Fia eRally5. Il motore elettrico eroga 207 kW, pari a 281 Cv, e 345 Nm di coppia. La trazione è anteriore, con trasmissione da competizione e differenziale autobloccante a dischi. La batteria da 54 kWh è la stessa della versione stradale, con un incapsulamento specifico e una protezione sottoscocca aggiuntiva. Le sospensioni sono Bilstein: montanti McPherson rinforzati con supporti uniball all’anteriore, assale rigido con molle e ammortizzatori modificati al posteriore. La dotazione di sicurezza comprende roll-bar omologato Fia, cinture a sei punti e un impianto antincendio con estinguente elettricamente non conduttivo.

L’altra novità del 2026 riguarda la ricarica. L’architettura a 400 volt della Mokka accetta in corrente continua fino a 100-110 kW. Opel ha introdotto un sistema mobile che permette di ricaricare le auto tra una prova speciale e l’altra, anche fuori dal parco assistenza. Dal Rallye Weiz di luglio, in Austria, le elettriche disputano così tutti i chilometri cronometrati della gara e compaiono nella classifica assoluta, accanto alle vetture con motore termico.

Il legame con la produzione è diretto. La Mokka Gse stradale ha la stessa potenza e la stessa coppia dell’auto da corsa, da cui eredita motore, inverter, batteria e cablaggi ad alta tensione. Opel dichiara 5,9 secondi da 0 a 100 km/h, 200 km/h di velocità massima e un peso inferiore a 1,6 tonnellate.

Ha vinto il tedesco Timo Schulz, 27 anni, navigato da Maresa Lade. È il suo quarto successo stagionale, costruito con un vantaggio preso nelle prime prove e poi gestito e ampliato fino all’arrivo. Secondo il francese Tom Dufour, 19 anni, con Alex Dubois. Il terzo gradino del podio si è deciso nell’ultima prova: lo spagnolo Alex Español, con Enrique Velasco, ha superato il gallese Ioan Lloyd e Sion Williams per nove decimi di secondo.

Quinto Valentino Ledda. Sardo, classe 2007, otto titoli nel Campionato Italiano Rallycross, Ledda corre l’intera stagione su una Mokka schierata da Opel Italia, con Claudio Mele alle note. A Sanremo erano al via anche Matteo Greco ed Edoardo Brovelli, invitati per la tappa italiana. Erano sesti prima della Power Stage, poi una foratura è costata loro due minuti. Sesta la tedesca Claire Schönborn con Michael Wenzel.