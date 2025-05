Opel Mokka GSE Rally: il Suv da corsa 100% elettrico ha debuttato all’ELE Rally di Eindhoven

EINDHOVEN – Il mondo dei rally sta entrando in una nuova era e Opel è decisa a scrivere il futuro elettrico della specialità del traverso. La Casa di Rüsselsheim ha portato all’esordio, in occasione dell’ELE Rally di Eindhoven, la sua nuova Mokka GSE Rally 100% elettrica. Quella olandese non è, però, stata una prima assoluta per il marchio tedesco che da cinque anni ha all’attivo il monomarca ADAC Opel Electric Rally Cup con la Corsa full electric.

Frutto dell’esperienza maturata sul campo, la nuova Mokka GSE Rally rappresenta un'evoluzione sotto ogni aspetto. È il primo veicolo progettato seguendo le specifiche dei nuovi regolamenti FIA eRally5, ed è spinto da un powertrain dotato di 207 kW, equivalenti a 280 Cv, e 345 Nm di coppia. Secondo Opel, tale sistema promette prestazioni paragonabili a quelle di una vettura Rally4 a combustione. Sotto il cofano, presumibilmente, batte lo stesso cuore della Alfa Romeo Junior Veloce e Abarth 600e, ma declinato in una versione tutta corsaiola, abbinato a una batteria da 54 kWh ottimizzata però per la competizione grazie a un software di gestione sviluppato ad hoc.

Il carattere racing si percepisce anche a vettura ferma. Il look della Mokka GSE Rally è pensato per colpire a partire dalla grande scritta “OMG! GSE” sul fianco. Non mancano i cerchi posteriori gialli che contrastano con quelli anteriori neri, con al loro interno le pinze freno giallo fluo. L’estetica, volutamente aggressiva, non è solo apparenza. Infatti ogni dettaglio della carrozzeria risponde a esigenze funzionali, come la presa d’aria sul tetto e sul cofano.

Per quanto riguarda il telaio, le sospensioni Bilstein sono state rinforzate e montate su supporti uniball all’anteriore, mentre dietro troviamo un asse rigido con molle e ammortizzatori modificati per l’uso rallystico. Il differenziale è un autobloccante a lamelle, più diretto e immediato rispetto al Torsen a ingranaggi visto sulla “cugina” stradale Alfa Romeo. Anche la trasmissione è da corsa, con alberi di trasmissione e mozzi ruota rinforzati per sopportare le sollecitazioni delle competizioni più dure.

Come una vera auro da corsa, non ci sono aiuti elettronici alla guida: niente ABS, ESP, controllo di trazione o assistenza al mantenimento della corsia. Tutto è stato rimosso in nome del controllo totale e della purezza meccanica. La sicurezza, tuttavia, non è mai messa in discussione. Il prototipo Mokka GSE Rally rispetta gli standard FIA grazie al roll-bar certificato, sedili da competizione con cinture a sei punti, al sottoscocca rinforzato e a un sofisticato sistema antincendio. In caso di incidente, il sistema ad alta tensione da 400 volt viene disattivato in pochi decimi di secondo grazie a sensori dedicati, mentre un allarme visivo e acustico segnala ogni eventuale malfunzionamento di isolamento.

Florian Huettl, CEO di Opel e Vauxhall, in occasione della presentazione ufficiale del progetto ha affermato: «Per più di quattro anni, Opel e l'ADAC hanno dimostrato che i rally elettrici funzionano ed emozionano. Con la nostra nuova Opel Mokka GSE Rally, offriamo un assaggio di un'auto da rally completamente elettrica di nuova generazione. Grazie alla più recente tecnologia per gli sport motoristici, il prototipo offre prestazioni elevate e potenza in abbondanza».

Il debutto dinamico è avvenuto sotto gli occhi del pubblico olandese durante l’ELE Rally. Al volante del prototipo, la leggenda del motorsport Opel Volker Strycek ha offerto uno spettacolo che ha unito silenzio e velocità, innovazione e passione. A bordo con lui anche Rebecca Reinermann, Vice President Marketing di Opel e Vauxhall, entusiasta per quella che ha definito: «Una nuova espressione delle emozioni elettriche e delle prestazioni di alto livello in linea con la nostra ricca tradizione nel motorsport».

Quello che oggi è ancora un prototipo, però, punta chiaramente alla competizione ufficiale. Il programma di sviluppo in corso mira a far debuttare la Mokka GSE Rally in una configurazione definitiva a partire dalla stagione 2026 aprendo, così, la possibilità di utilizzo globale grazie all’omologazione secondo i regolamenti FIA eRally5. Opel guarda al futuro con la consapevolezza di aver già fatto scuola. L’ADAC Opel Electric Rally Cup, giunta alla sua quinta stagione, è la dimostrazione pratica che i rally elettrici non sono un esperimento, ma una realtà consolidata. In quattro anni 63 piloti, di 13 nazioni diverse, hanno preso parte a 33 gare svoltesi in sei differenti paesi. Numeri che raccontano una crescita continua di interesse e partecipazione.