Nel 1982 Walter Röhrl e Christian Geistdörfer vinsero il Mondiale Rally su una Opel Ascona 400. Fu l'ultimo titolo iridato conquistato con una vettura a trazione posteriore, contro avversarie a quattro ruote motrici. 45 anni dopo, il 16 gennaio 2027 a Città del Messico, il marchio di Rüsselsheim debutterà in un altro campionato del mondo FIA con una squadra tutta sua: l'Opel GSE Formula E Team.

La storia sportiva di Opel parte molto prima. La prima vittoria risale a 125 anni fa, nella cronoscalata del Königsstuhl. Nel 1921 Fritz von Opel vinse la corsa inaugurale dell'Avus di Berlino davanti a oltre 200.000 spettatori. Röhrl era già stato campione europeo rally nel 1974 con l'Ascona. In pista Opel ha corso nel campionato tedesco turismo tra il 1988 e il 2005, con alcune interruzioni, schierando Kadett GSi, Omega, Calibra e Astra V8. Nel 1996 Manuel Reuter vinse l'ITC con la Calibra V6 4x4. Nel 2003 un'Astra vinse la 24 Ore del Nürburgring con Reuter, Timo Scheider e Marcel Tiemann.

Le monoposto non sono una novità assoluta. Tra il 1988 e il 1999 la Formula Opel ha lanciato campioni come Mika Häkkinen e Rubens Barrichello, e la Casa ha fornito motori alla Formula 3. Dal 2021 il reparto corse lavora anche sull'elettrico: quell'anno è nata l'Adac Opel e-Rally Cup, il primo trofeo monomarca rally a batteria, con la Corsa Rally Electric. Sotto la direzione di Jörg Schrott, Opel Motorsport ha vinto sei titoli europei rally Junior.

L'ingresso in Formula E è stato annunciato a marzo, proprio sul circuito del Jarama, dall'amministratore delegato Florian Huettl e dal numero uno della serie Jeff Dodds. Il contratto è di quattro anni. Opel prende il posto di DS come secondo marchio Stellantis nel campionato, accanto a Citroën. La sede è a Rüsselsheim. Schrott, nominato team principal oltre che direttore motorsport, lo ha definito il primo team ufficiale nella storia di Stellantis senza partner esterni. La squadra sfrutta le competenze di Stellantis Motorsport: con Citroën condivide l'hardware delle vetture e i dati dei test. Le differenze stanno nel software.

Ai test di Jarama Schrott ha parlato di una squadra di 50 persone, in parte arrivate da altri team di Formula E e in parte da altre categorie. "Costruire una squadra nuova va oltre il reclutamento di specialisti", ha spiegato. "Tutte le grandi squadre si basano sulla fiducia. Il vantaggio di un team nuovo è che nessuno gli ha ancora dato un carattere". I piloti titolari sono Mitch Evans, con 16 vittorie il più vincente nella storia della serie, e Théo Pourchaire, campione di Formula 2 nel 2023. Sophia Flörsch, 25 anni, è pilota collaudatrice e di sviluppo: è stata la prima a guidare la nuova monoposto.

La vettura si chiama Opel Gse 27FE. È stata presentata il 22 aprile al Paul Ricard di Le Castellet. Ha trazione integrale permanente, oltre 800 cavalli e recupera energia fino a 700 kW. Dopo il lavoro al banco prova, i test in pista sono cominciati a maggio. Alla vigilia di Jarama la squadra aveva percorso oltre 9.000 chilometri in 15 giornate. La livrea definitiva, con strisce gialle che richiamano la tradizione sportiva del marchio, è stata disegnata dal Global Brand Design di Rüsselsheim e svelata al Salone di Parigi il 12 ottobre.

Il nome della squadra spiega la strategia. Gse sta per Grand Sport Electric, la gamma di modelli elettrici ad alte prestazioni di Opel. Comprende la Mokka Gse, la Opel elettrica di serie più veloce, e la nuova Corsa GSE, presentata anch'essa a Parigi. Per Schrott la Gse 27FE è "un acceleratore tecnologico strategico" per lo sviluppo dei modelli di serie e in particolare delle versioni Gse. Rebecca Reinermann, vicepresidente marketing, ha detto che Opel non vuole riservare queste prestazioni ai professionisti del motorsport: anche i clienti devono poter provare quella guida sportiva e diretta.

Il calendario della tredicesima stagione prevede 21 gare. Per Opel l'appuntamento di casa è Berlino, a maggio. "Il mio compito è formare a Rüsselsheim una squadra forte che lavori verso un obiettivo comune: il successo del nostro marchio sulla scena internazionale", ha detto Schrott al momento della nomina.