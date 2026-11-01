Organizzazione Motomondiale sul Gp del Qatar, “dispiace per decisione Yamaha, gli altri team ci saranno”

La Yamaha ha annunciato che non prenderà parte al Gp del Qatar, con la MotoGp che ha espresso «disappunto per la decisione di Yamaha di non partecipare al Gran Premio del Qatar. Sebbene riconosciamo che il team sia soggetto a una politica aziendale più ampia che limita i viaggi in Medio Oriente, riteniamo che tale decisione non sia in linea con le ampie rassicurazioni fornite a tutte le parti interessate al campionato. A seguito di consultazioni con lo Stato del Qatar, il Lusail International Circuit, consulenti indipendenti in materia di sicurezza e il costante processo di valutazione dei rischi adottato dalla MotoGp, non è emerso alcun elemento che giustifichi una modifica ai piani attualmente previsti per l'evento», ha spiegato la MotoGp in una nota.

La decisione della Yamaha non sarà indolore. «Oggi abbiamo comunicato questa posizione, insieme agli ultimi aggiornamenti disponibili, a tutti i costruttori e ai team: accogliamo con favore la conferma, da parte del resto dello schieramento, della loro partecipazione alla gara in Qatar e li ringraziamo per questo impegno. Oltre alle implicazioni contrattuali derivanti dalla decisione di Yamaha -in relazione agli accordi con la MotoGp e l'Irta- la mancata partecipazione della scuderia comporta anche risvolti di natura sportiva, che dovranno essere gestiti di conseguenza».