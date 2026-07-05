Pagelle del Gp di Silverstone: Leclerc impeccabile. Lewis, 2 erroracci. Russell deve ringraziare, Piastri spento

FERRARI 10

Nemmeno il team si riesce a spiegare come mai la SF-26 abbia ritrovato di colpo la competitività a Silverstone. I tecnici alla vigilia si aspettavano un gap di 6 decimi al giro e di lottare per la sesta posizione, invece le Rosse hanno volato nelle mani di tutti e due i suoi piloti. Parafrasando Venditti e il suo inno alla Roma, certi trionfi non si spiegano: si amano e basta.

LECLERC 10

Ha ritrovato di colpo la velocità, la vittoria e la serenità interiore. Ha guidato in modo impeccabile. Ed è stato un vero signore quando a fine gara ha ammesso che senza il guasto che ha fermato Antonelli, non sarebbe riuscito a resistergli. E poi gode dentro perché si è tolto lo sfizio di battere a casa sua lo scomodo compagno di squadra che stava diventando ingombrante.

ANTONELLI 9

Il guasto alla ruota a 12 giri dalla fine gli ha tolto una vittoria quasi certa. Pole, giro veloce, una guida superba con cui ha conquistato i cinquecentomila del pubblico. Si merita un applauso per come ha affrontato la delusione: invece di ritirarsi stizzito, è andato avanti anche contro il desiderio del team per cercare di racimolare qualche punto. Questo è davvero carattere!

RUSSELL 7

Lui che si lamenta sempre della sfortuna, stavolta dovrebbe stare zitto e ringraziare. Il suo piazzamento reale sarebbe stato quinto. Invece tutti davanti a lui nel finale si sono fermati, spalancandogli le porte del podio.

HAMILTON 7

Nella sua Silverstone ha incassato un colpo da ko dal compagno di squadra, sempre più veloce di lui in prova e in gara. Gli è mancato quel pizzico in più per essere un vero protagonista. E poi ci ha aggiunto due errorucci che un pluricampione come lui dovrebbe evitare: si è mosso prima in partenza e non ha rallentato con bandiera gialla.

RACING BULL 7

Zitta zitta, la squadra italiana satellite di Red Bull è solo a un punto dal diventare la quinta forza del mondiale. Lawson e Lindblad sono stabilmente nei top 10. A Faenza sanno costruire una F1 migliore che a Milton Keynes.

PIASTRI 5

In inverno era ritenuto uno dei favoriti per il mondiale dopo la vittoria sfiorata nel 2025. Oggi è un pilota demotivato che non riesce nemmeno a finire a punti e rischia il sedile. Se Verstappen come pare, si offrisse davvero alla McLaren, secondo voi il team chi sceglierebbe?

RED BULL 5

Oltre a farsi insultare in mondovisione da Verstappen che un giro sì e uno no la definiva via radio una macchina di m..., il team anglo-austriaco ha scoperto di avere anche un grave problema di fragilità. L’uscita di strada di Max non è colpa del pilota, ma dell’ala che non si è chiusa in ingresso curva.

È la seconda volta che succede: perciò non è un caso ma un problema.

