Le pagelle della Stagione 2025: Charles dà l’anima a una Rossa mediocre. Antonelli, la sua prima stagione è da urlo

McLAREN 10 e lode

Il mondiale 2025 l’ha deciso la macchina, non i piloti. McLaren ha messo in pista una monoposto talmente superiore che si è potuta permettere il lusso di tenere in lotta i suoi due piloti senza dover ricorrere ai giochi di squadra.

VERSTAPPEN 10

Ha abdicato vincendo più gare di tutti (otto). Ricorderemo di quest’annata la sua rimonta pazzesca: 102 punti recuperati sul primo in classifica da fine estate in poi. Ne bastavano appena altri due... Se c’è una stagione in cui, pur perdendo il titolo, si è dimostrato il pilota più forte, è questa.

NORRIS 10

Non è certo il più talentuoso fra i campioni del mondo F1 ma certo quello con più carica umana. Gli va reso merito per la sua schiettezza, per la simpatia, perché mostra apertamente emozioni ed insicurezze, come la gente qualsiasi. È rispettoso degli altri in pista e lontanissimo dallo stereotipo del corridore duro, glaciale, egoista. Per questo piace.

PIASTRI 8

Per come è crollato di testa nel finale di stagione perdendo un titolo che aveva già per metà in tasca, non merita un voto più alto. Non sempre è stato veloce come Norris e non è nemmeno simpatico quanto lui. Lo salva il fatto di avere ancora poca esperienza.

LECLERC 8

La corsa finale di Abu Dhabi rispecchia il suo 2025: tenacissima, sempre all’attacco per restare nella scia della McLaren. Però mai abbastanza veloce da poterle nemmeno insidiare per colpa di una Ferrari tristemente mediocre.

RUSSELL 7,5

L’unico che abbia vinto corse nel 2025 a parte il trio delle meraviglie. Sulla carta Russell vale forse più di Norris, ma la sua Mercedes, della invincibile McLaren, aveva soltanto il motore.

ANTONELLI 7

La scialba gara di Abu Dhabi gli ha rovinato la media e non gli ha permesso il sorpasso in classifica su Hamilton che sarebbe stato clamoroso. Ma come “deb” che aveva tutto da imparare ha fatto comunque una stagione da urlo.

FERRARI 5

I sette risicati podi del 2025 sono merito esclusivo del talento di Leclerc, non delle qualità della macchina, instabile e imprevedibile nelle reazioni in curva. La peggiore Rossa degli ultimi cinque anni.

HAMILTON 5

Ha deluso l’Italia intera e la sua stagione non merita la sufficienza. Non solo non ha conquistato nemmeno un podio, ma non ha mai nemmeno dato l’idea di averci mai capito qualcosa della SF-25.

VASSEUR 4

Sotto,la sua guida la Ferrari ha raccolto meno della metà dei punti della McLaren. E ogni volta una scusa diversa: assetti, pressioni gomme, lo sviluppo interrotto, persino la cattiveria dei giornalisti. Dire semplicemente che aveva sbagliato a scegliere gli uomini per farla (che sarebbe il suo lavoro) no? Altri per molto meno sono andati a casa, lui è stato addirittura riconfermato.