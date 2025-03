Le pagelle del Gp di Cina: Ferrari, un flop mai accaduto. Maranello merita 4. SuperPiastri. Ocon sorprende, bravo Kimi ancora a punti

PIASTRI 9,5

È l’uomo nuovo del campionato. In Australia soffiava sul collo di Norris; in Cina invece ha rotto gli indugi e si è messo dietro il compagno con autorevolezza tre volte: nella gara sprint, in qualifica e in corsa. E ha anche mostrato personalità dicendo al team che lui di giochi di squadra non vuole sentirne più parlare.

RUSSELL 8,5

Ha ottenuto il massimo da una Mercedes che non vale certo la McLaren. Pare finalmente più sicuro di se stesso e si trova a suo agio anche nel ruolo di “chioccia” di Antonelli.

OCON 8

Entrare nei top 5 per uno che nei test invernali era ultimo è grandioso. Memorabile il sorpasso da brivido su Antonelli con due ruote nell’erba che da solo vale un voto in più.



NORRIS 7,5

Vero che è il leader del mondiale ma continua ad accumulare piccoli errori: sbaglia il giro di qualifica, indugia nelle partenze. Con l’imbattibile McLaren fra le mani dovrebbe essere perfetto.



BEARMAN 7

I suoi tifosi inglesi lo chiamano già “Ciao”. Perché ogni volta che in Cina superava un avversario lo irrideva in mondovisione via radio con un bel “ciao” in italiano. La frase è diventata un tormentone sui social. E chissà quando scoprirà che si può anche esagerare dicendo “ciaone...”



HAMILTON 7

Nel giudicarlo non si può non tenere conto della autorevole vittoria nella gara Sprint. Ma nella corsa vera, prima ancora della squalifica, ha commesso l’ingenuità di fidarsi del team che lo ha convinto a cambiare assetto dopo il sabato per diminuire il degrado gomme che invece gli ha peggiorato la macchina.



LECLERC 6,5

Non ha guidato male ma c’è da dubitare della sua visione di gara quando sostiene che senza guasto all’ala anteriore avrebbe potuto vincere. Quando uno accumula 23 secondi di distacco dal vincitore non ha speranze. E se anche ci fosse andato vicino, la squalifica sarebbe stata ancor più mortificante.