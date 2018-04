Papa Francesco benedice la Formula E, la prima corsa di auto elettriche a Roma

Città del Vaticano – Prima di far rientro a Santa Marta, dopo l’udienza generale in piazza san Pietro, Papa Francesco si è fatto immortalare davanti ad una auto da corsa elettrica, un bolide che correrà per la Formula E. Francesco dopo avere osservato la vettura capace di arrivare a 300 km orari la ha benedetta mentre tutti i presenti si facevano il segno della croce. Le fotografie scattate dai fotografi vaticani e diffuse successivamente mostrano la delegazione del campionato mondiale automobilistico di Formula per la prima volta a Roma accanto al pontefice. Durante l’udienza Bergoglio ha anche salutato l’iniziativa.

La Formula E è una serie automobilistica ideata dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA), e dedicata a veicoli spinti da motori elettrici. La categoria è stata ideata nel 2012, mentre l'avvio del campionato inaugurale è stato il 13 settembre 2014.