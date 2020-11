Parte da Roma il progetto pilota della FE per le scuole "Viaggiare verso un futuro sostenibile"

ROMA – Roma non ha solo abbracciato la Formula E, con la quale ha un'intesa per ospitare un ePrix fino al 2025, ma ha anche sposato la nuova iniziativa lanciata dal circuito elettrico “Viaggiare verso un futuro Sostenibile”. Si tratta di un'operazione internazionale messa a punto per gli appassionati più giovani del motorsport e che prende vita proprio dalla Città Eterna.

L'opzione “Formula E per i bambini” è piaciuta a Virginia Raggi: «La nostra Amministrazione è lieta di poter mettere a disposizione dei ragazzi delle scuole una risorsa formativa ed educativa su un tema di grande attualità, che riguarda il futuro di tutti. Per questo abbiamo inviato una circolare contenente il link al modulo digitale alle scuole di Roma, città scelta per il progetto pilota che in seguito verrà replicato anche in altre capitali mondiali», ha twittato la sindaca.

L'operazione che comincia nella capitale è articolata su un workshop interattivo in quattro moduli con gli studenti impegnati inizialmente nell’analisi di cinque diverse modalità di trasporto, dal guidare la macchina a volare in aereo, fino al camminare. L'obiettivo è quello di individuare gli aspetti positivi e negativi di ciascuno e di individuarne l'impatto sul benessere psico-fisico e ambientale. I ragazzi potranno anche scoprire i benefici dei veicoli elettrici ed il lavoro che la Formula E sta compiendo per promuovere la mobilità a zero emissioni. Alla fine del lavoro, gli studenti saranno chiamati a suggerire soluzioni e proposte concrete per fronteggiare l'inquinamento atmosferico nelle città e forme di mobilità sostenibili.

«Il progetto sarà replicato in altre città in Italia e nel mondo, ci auguriamo che molte scuole vorranno e potranno aderire», ha commentato Renato Bisignani, general manager della Formula E. «Consapevoli delle difficoltà imposte dallo scenario attuale, abbiamo pensato a questo progetto come a un modo per coltivare la consapevolezza dei più piccoli verso le azioni necessarie per avere in futuro un mondo sempre più sostenibile», ha aggiunto.

Il supporto dell'amministrazione cittadina al progetto, ha spiegato Virginia Raggi, è legato al «riconoscimento di sostenibilità come primo grande evento sportivo carbon free» dell'ePrix capitolino, che è diventato «una concreta attrattiva per far avvicinare il pubblico di ogni età, anche bambini, alle nuove tecnologie e ai mezzi di trasporto alternativi». La sindaca ha sottolineato anche come le attività previste nel modulo siano realizzate in lingua italiana e inglese e siano destinate alla «fruizione gratuita».