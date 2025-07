Bagnaia e Ducati Team visitano la sede Brembo: accolti dal top management e dal personale

Da Brno a Bergamo, prima di fare ritorno a Borgo Panigale. Francesco Bagnaia, Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati corse e Mauro Grassilli, direttore sportivo Ducati corse, accompagnati da altre persone dello staff Ducati corse, hanno fatto questa mattina un rapido pit stop in Brembo. Una visita di piacere presso la sede Brembo al Kilometro Rosso e presso lo stabilimento produttivo Racing, un'occasione per salutarsi prima della pausa estiva e in occasione di un anno speciale, in cui Brembo festeggia 50 anni dalla prima gara corsa nel Motorsport. Bagnaia e il management Ducati corse sono stati accolti dal top management di Brembo, con in testa Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo; Alberto Bombassei, fondatore e presidente emerito - e Mario Almondo, coo Brembo Performance.

Al termine del tour, Pecco ha avuto anche la possibilità di salutare rapidamente i circa 250 collaboratori che compongono la divisione Brembo performance, un modo per ringraziarli di persona per il lavoro e il supporto quotidiano. «Da quando corro in MotoGP ho sempre frenato con Brembo e finalmente sono riuscito a scoprire dal vivo come nascono i freni della mia Ducati Desmosedici GP: qui a Curno c'è un mondo di innovazione, di passione e di competenza», afferma Pecco Bagnaia. «Lavoriamo da sempre con un'eccellenza italiana, diventata oggi un punto di riferimento globale per Ducati ma anche per tutto il Motomondiale», sostiene Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati Corse.