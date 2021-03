Per l'Aston Martin un inizio in salita e con tanti guai, ma Vettel e Stroll sono fiduciosi

La tanto attesa Aston Martin-Mercedes nelle prove pre campionato non ha lasciato il segno. Tanti inconvenienti tecnici, hanno tenuto ferma ai box oltre il previsto la AMR21 di Sebastian Vettel, il più colpito tra i due piloti del team britannico. L'affidabilità è completamente mancata, tra guasti al cambio e al turbo. Una vera sorpresa, in negativo, considerando che la Aston Martin è nuovamente una copia della Mercedes, in questo caso quella del 2020, e già le squadre rivali sembrano essere sul piede di guerra, proprio come accaduto nello scorso campionato. Ricorderete, la Racing Point (oggi Aston Martin) era una copia della Mercedes W10 del 2019 e questo aveva suscitato polemiche a non finire tanto che al team di Lawrence Stroll erano stati tolti dalla Federazione Internazionale i punti delle prime gare per una presa dei freni uguale in tutto e per tutto a quella della vettura del team di Toto Wolff. Ora siamo di nuovo sulla falsariga del 2020, ma i commissari tecnici della FIA hanno già fatto sapere che questa volta è tutto in regola.

Nonostante i pochi giri percorsi rispetto ai suoi colleghi, Vettel non è parso in ansia: "Non sono troppo preoccupato, sarà per l'età. Dieci anni fa sarei stato nel panico, ma adesso aiuterebbe? Probabilmente no. Stiamo cercando di fare il nostro lavoro e di sfruttare il tempo a disposizione. Poteva andare meglio, ma anche peggio. I giri dell'ultima giornata sono stati utilissimi, mi hanno aiutato molto nel conoscere la macchina". Vettel non ha potuto sfruttare la gomma con mescola morbida: "È chiaramente una casella che non abbiamo spuntato. Vedremo in qualifica, ma la prima gara è solo la prima e poi ce ne saranno altre 22, se tutto va come previsto con il calendario. Comunque, anche pensando a chi non ha avuto problemi e ha completato tanti chilometri, non credo sia stato possibile acquisire in un giorno e mezzo in macchina tutte le informazioni. Ci vorrà un po' per trovare il ritmo".

Vettel ha poi spiegato alcune delle differenze tra la Ferrari e l'Aston Martin: "Con la power unit Mercedes tante procedure sono nuove per me, il volante con tutti i suoi pulsanti non ricorda quello Ferrari, e anche la frenata è completamente diversa. Ho provato varie cose, alcune funzionano e altre no, serve cambiare abitudini. È normale, per sei anni sono stato sulla stessa macchina e ora eccomi sull'Aston Martin. Fa parte del gioco ma è anche emozionante, avere nuovi aspetti da imparare, su come si lavora, sugli assetti". Le cose sono andate meglio per il suo compagno Lance Stroll che ha completato un maggior numero di chilometri sfruttando anche le gomme con mescola morbida, ottenendo buoni risultati. Forse è per questo che Vettel è apparso fiducioso.