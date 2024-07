Per Ferrari e Mercedes Spa sarà un Gran Premio verità. Vasseur: «In Belgio vedremo se abbiamo fatto un buon lavoro»

Quella di Spa-Francorchamps sarà una corsa verità sia per la Ferrari sia per la Mercedes che potranno testare lo stato di forma delle rispettive monoposto al giro di boa del campionato del mondo di Formula 1. Per la Red Bull, invece, ci sarà l'occasione di giocarsi il tutto per tutto cambiando motore alla vettura di Max Verstappen, una eventualità che gli costerebbe una retrocessione di dieci posti in griglia. Per il campione del mondo c'è poi la variabile pioggia che potrebbe aiutarlo a riscattarsi dopo il flop in Ungheria, per non vedere assottigliarsi ancora il vantaggio di 76 punti in classifica rispetto a Lando Norris con la sua velocissima McLaren.

La gara di Spa è un appuntamento propizio per andare in penalità dato che i sorpassi sono piuttosto semplici e la Red Bull - secondo quanto anticipato dalla testata racingnews365.com - ci sta pensando seriamente a cambiare propulsore: «Ora si va in Belgio, una delle piste preferite da Max - spiega Helmut Marko, una delle figure più influenti della scuderia campione del mondo - dove il tempo cambia quasi ogni ora e, a quanto pare, sarà così anche questa volta: pioggia venerdì e sabato, ma probabilmente pista asciutta per la gara. Questo dovrebbe andare a nostro favore».

Guardando alla scuderia di Maranello ci sarà l'occasione per verificare i miglioramenti riscontrati a Budapest come spiega il team principal del Cavallino Rampante, Fred Vasseur: «Il Gp del Belgio chiude un luglio particolarmente impegnativo per la squadra in pista e per tutti coloro che sono impegnate in fabbrica a Maranello. Il circuito di Spa-Francorchamps ci permetterà di verificare se abbiamo fatto un buon lavoro nelle ultime settimane per mitigare gli effetti collaterali che pacchetto di aggiornamento introdotto di recente ci ha dato nelle curve ad alta velocità - aggiunge Vasseur - Il bouncing è stato molto ridotto all'Hungaroring, grazie all'evoluzione del fondo portata a Budapest e ora vedremo se sarà così anche sui curvoni belgi. I nostri piloti hanno sempre amato questa pista, un circuito in cui l'abilità del pilota può davvero fare la differenza, e proprio qui Charles ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1 nel 2019. Se mettiamo a disposizione di Carlos e Charles una SF-24 con la quale possono spingere al limite con fiducia, credo che potremo avere un fine settimana competitivo e portare a casa molti punti».

A Spa c'è poi la Mercedes che punta a tornare quella di Silverstone o quantomeno è quello in cui confida il team principal Toto Wolff: «Con temperature più fresche e un tracciato molto più veloce, sarà interessante vedere come si comporterà la W15 rispetto ai nostri rivali. Arriviamo all'ultima gara prima della pausa dopo cinque podi consecutivi - ha dichiarato Wolff - vogliamo continuare questo trend. Il vertice della categoria è molto compatto e per ritagliarci un posto al sole dovremo dare il meglio». Guardando al futuro, Audi, dopo aver annunciato l'ex ferrarista Binotto a capo del progetto tecnico del team, rende nota la partnership strategica col colosso petrolifero British Petroleum.