Per le gare europee della F1, modifica dell'orario di partenza: si torna alle ore 14

Proseguono gli aggiustamenti, le modifiche, al format dei weekend delle gare F1. Dopo aver deciso di ridurre da 90 a 60 minuti i due turni di prove libere del venerdì, Liberty Media ha cambiato l'orario di partenza dei Gran Premi che si svolgeranno in Europa. Negli ultimi tre anni infatti, il via delle gare nel vecchio continente era stato spostato dalle ore 14 alle 15.10 per motivi pubblicitari legati alla televisione e per "aiutare" il pubblico americano che avrebbe seguito in maggior numero i Gran Premi la domenica mattina. Ma in Europa, gli appassionati non avevano gradito lo spostamento in avanti e anche le squadre di F1 l'avevano accettato storcendo bocca e naso. Dopo tre anni, Liberty Media ha capito che era giunto il momento di tornare alle vecchie abitudini in quanto i benefici pubblicitari non ci sono stati e di conseguenza, le gare in Europa partiranno alle 14 come da tradizione.

Quei 70 minuti di anticipo favoriranno anche il lavoro del dopo gara, di smontaggio box e hospitality, e la possibilità per molti di riuscire a prendere l'ultimo aereo della giornata per tornare a casa evitando così di pernottare un giorno in più con relativa diminuzione dei costi del personale per ognuno dei dieci team del Mondiale. Curiosamente chi non sarà contento della modifica del programma sono coloro che lavorano nelle categorie di contorno alla F1, e che disputano le proprie gare la domenica mattina. Con la partenza del Mondiale alle 15.10, il format era slittato in avanti evitando così levatacce all’alba, ma da quest’anno la sveglia tornerà a suonare molto presto per chi lavora in Formula 2, Formula 3 e Porsche.

Vi saranno altre novità da parte di Liberty Media? La riduzione dei weekend di gara a due giornate anziché tre, format provato nel GP di Imola dello scorso anno ed anche al Nurburgring (ma perché costretti dalle condizioni meteo a cancellare la giornata del venerdì causa nebbia), è sempre nella lista delle priorità da parte di Ross Brawn, ma per il 2021 non sarà attuata. Le squadre hanno tirato un sospiro di sollievo perché per loro, e soprattutto per i piloti, è molto importante accumulare chilometri per capire il comportamento delle monoposto. Ridurre le prove libere dopo che già sono stati cancellati i test durante il campionato (e con sole tre giornate di prove prima dell’avvio della stagione), significherebbe affidare ai vari simulatori a disposizione dei team un eccessivo lavoro che non sempre è riscontrabile con precisione nella realtà.