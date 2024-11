Perez fiducioso di restare in Red Bull nonostante critiche, ma team pensa a Colapinto

Sergio Pérez rimane fiducioso di restare con il Team Red Bull non solo per il resto di questa stagione di Formula 1, ma anche per l'anno prossimo, nonostante i commenti dei suoi capi indichino il contrario. «Sono solo voci», ha detto il pilota messicano trentaquattrenne, secondo il sito web Formula 1.com. «Mi vedrete a Las Vegas, mi vedrete l'anno prossimo. Non sono io quello che si preoccupa», ha detto Perez. Dopo la disastrosa gara di casa di Pérez con un 17° posto domenica scorsa, il direttore del team Christian Horner ha indicato che Perez potrebbe aver raggiunto la fine della strada con questo team. «Penso che abbiamo fatto tutto il possibile per supportare Checo e continueremo a farlo in Brasile», ha detto Horner. In un'intervista a Sky, il consulente motorsport della Red Bull Helmut Marko ha fatto una dichiarazione chiara dopo la gara in Messico, suggerendo che il futuro di Pérez era aperto e che non era certo che il messicano avrebbe guidato per la Red Bull l'anno prossimo.

Ma Perez ha detto: «So di esserlo. È tutto ciò che posso dire». Pérez corre per la Red Bull dal 2021 insieme a Max Verstappen, ma Pérez ha meno della metà dei punti dell'olandese che in questo periodo ha vinto il campionato piloti tre volte ed è in testa alla classifica prima del Gran Premio del Brasile. Pérez è ottavo con meno della metà dei punti. Si stanno già ampiamente speculando sui potenziali successori. Uno di loro è Franco Colapinto, 21 anni, che solo di recente è diventato un pilota regolare per la Williams per il resto dei quattro Gran Premi di quest'anno ed è attualmente uno dei talenti più ricercati nella massima categoria del motorsport. Horner lo ha descritto come un pilota interessante. «Sarei un pessimo direttore di squadra se non valutassi se è disponibile», ha detto Horner alla rivista tedesca «Auto, Motor und Sport».