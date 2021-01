Perez ha cominciato il lavoro di pilota Red Bull: «Devo dimostrare di saper affrontare questo salto di qualità»

Sergio Perez è a Milton Keynes, la cittadina inglese non lontano dal circuito di Silverstone che ospita da sempre la sede del team Red Bull F1. Il nuovo compagno di Max Verstappen ha preso visione della factory inglese, ha conosciuto meccanici e tecnici, nonché tutte le maestranze coinvolte. Ha fatto il sedile per la propria monoposto ed ha lavorato al simulatore, poi ha concesso una intervista: "Un'opportunità del genere capita una sola volta nella vita, lo so e sono pronto a sfruttarla. Ho aspettato tutta la carriera l'occasione di firmare un contratto per un top team, finalmente è arrivata e credo proprio al momento giusto. Sono impaziente di scendere in pista. Per adesso ho utilizzato il simulatore, ma sono riuscito a farm un'idea di com'è la monoposto. Con gli ingegneri abbiamo condiviso una serie di buone idee, speriamo si trasformino in prestazioni positive in pista". I primi riscontri verranno dai test in Bahrain in programma dal 12 al 14 marzo.

"Quando ti trovi qui, capisci subito perché la Red Bull sia stata così vincente. Per le strutture di cui dispongono, per persone molto capaci. Ci sono parecchie differenze rispetto alle mie precedenti scuderie. L'organizzazione è elevatissima, le risorse lasciano colpiti. È stato strano quando ho indossato i colori Red Bull per la prima volta. È qualcosa che non avevo mai considerato come un'opzione, non essendo stato membro del loro programma giovani, ma è un sogno che si è avverato. Mi sembra di essere un cagnolino in una nuova famiglia, sei abituato in un certo modo e all'improvviso cambia tutto. Ma devo dirlo, qui sto cominciando a sentirmi molto a mio agio".

"Porto alla Red Bull tanta esperienza e conoscenza. Sono stato in squadre diverse, ho vissuto cicli diversi, credo di sapere cosa mi serva. Credo di poter spingere a mia volta il team in alcune aree. Avere un compagno come Verstappen è una grande sfida considerato il suo talento e da quanto tempo è già in squadra. Senza dubbio è fra i più veloci, se non il più veloce in assoluto. Ora devo dimostrare di poter affrontare anche questo salto di qualità".