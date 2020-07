Perez e la Racing Point davanti a tutti nel primo turno libero del GP della Stiria

C'è una monoposto rosa davanti a tutti al termine del 1° turno di prove libere del GP della Stiria, secondo appuntamento stagionale che si svolge nuovamente sul circuito Red Bull Ring di Spielberg. La Racing Point-Mercedes di Sergio Perez, con le Pirelli soft, guida la classifica con il tempo di 1'04"867 (la scorsa settimana al termine delle libere 1 al comando vi era Lewis Hamilton con 1'04"816) e il messicano non ha nascosto la voglia di riscatto dopo l'errore nella strategia gomme dello scorso Gran Premio. Di fatto, Perez ha perso un podio che pareva certo. A 96 millesimi, in seconda posizione e con gomme soft, troviamo un altro deluso del GP di Austria, Max Verstappen. L'olandese della Red Bull-Honda (nuova ala portata dal team inglese) ha ottenuto il crono di 1'04"963 e anche lui ha tanta voglia di rivincita dopo quel ritiro in gara avvenuto dopo appena una decina di giri. A seguire, il binomio Mercedes con Valtteri Bottas terzo e Lewis Hamilton quarto, separati da 31 millesimi. Il team diretto da Toto Wolff ha pensato a risolvere i problemi di affidabilità che domenica scorsa avevano messo a rischio le due W11, afflitte da noie al cambio, e sia Bottas sia Hamilton hanno ottenuto il tempo con gli pneumatici medi.

Quinto Lance Stroll, con la seconda Racing Point-Mercedes, ma sempre dietro al compagno di squadra. Il distacco da Perez è di mezzo secondo a parità di gomme soft. Con le medie, ha invece ottenuto la sesta prestazione Alexander Albon con la Red Bull-Honda, e chissà se ha smaltito la rabbia per il contatto ricevuto da Hamilton domenica scorsa che gli ha pregiudicato una possibile vittoria. Bene la McLaren-Renault, settima con Carlos Sainz (gomme soft) davanti all'Alpha Tauri di Pierre Gasly. Il francese ha segnato il tempo con pneumatici medi e precede Daniel Ricciardo (Renault), gomme medie, e Sebastian Vettel (Ferrari), gomme medie. Il tedesco è al centro di voci di mercato dopo che la Renault ha annunciato Fernando Alonso per il 2021 e 2022, di fatto una opportunità che è svanita per Seb. Dodicesima con gomme soft l'altra Ferrari di Charles Leclerc. La SF1000 ha provato una nuova ala anteriore, unica novità arrivata da Maranello. Ma il divario dalla vetta rimane invariato rispetto alla scorsa settimana.

In pista si sono visti due nuovi piloti per il solo primo turno libero. La Williams-Mercedes ha portato al debutto assoluto in un weekend di Gran Premio, Jack Aitken, pilota inglese di Formula 2, precedentemente legato a Renault. Con la FW43 di George Russell, ha percorso 35 giri ottenendo il 17esimo crono. Con l'Alfa Romeo-Ferrari invece, si è rivisto in F1 Robert Kubica che per questa sessione ha preso il posto di Antonio Giovinazzi. Il polacco ha coperto 31 tornate segnando la 18esima prestazione. Da rilevare che Nicholas Latifi si è dovuto fermare dopo soli 6 giri per un problema alla power unit Mercedes della sua Williams mentre Kevin Magnussen con la Haas-Ferrari è rimasto fermo ai box.

Venerdì 10 luglio 2020, libere 1

1 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'04"867 - 32 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'04"963 - 31

3 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'05"089 - 31

4 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'05"120 - 29

5 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'05"396 - 36

6 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'05"483 - 28

7 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'05"602 - 40

8 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'05"698 - 27

9 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'05"769 - 31

10 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'05"770 - 25

11 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'05"815 - 28

12 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'05"837 - 28

13 - Esteban Ocon (Renault) - 1'05"874 - 35

14 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'05"908 - 25

15 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'06"441 - 23

16 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'06"446 - 31

17 - Jack Aitken (Williams-Mercedes) - 1'06"768 - 35

18 - Robert Kubica (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'06"797 - 31

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'09"598 - 6

20 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - no time - 3