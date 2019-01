Peterhansel (Mini) e De Soultrait (Yamaha) dominano 3^ tappa. Campioni in difficoltà: problemi per Sainz, si ritira Barreda

AREQUIPA - Il Principe del deserto è tornato. Il francese Stephane Peterhansel vince la terza tappa della Dakar, la San Juan de Marcona-Arequipa di 779 km, precedendo su Mini al traguardo Nasser Al Attiyah (Toyota), +3’26”, terzo a +11’47” il polacco Jakub Przygonski. In classifica generale vede ora in testa il qatariota Al Attiyah con 6’48” di vantaggio sul saudita Yazeed Al-Rajhi e 7’03” sullo stesso Peterhansel. Dunque il Re della Dakar risorge con il suo buggy Mini ed esce vincitore dallo scontro con Nasser Al-Attiyah (Toyota) che riprende comunque la leadership della generale. Tra i big problemi per il campione uscente Carlos Sainz, la sua Mini ha infatti danneggiato una ruota. Mentre dopo la grande prestazione nella tappa numero due, Sébastien Loeb ha vissuto una giornata difficilissima andando in crisi con la navigazione, che gli ha fatto perdere oltre 40 minuti da Peterhansel.

Per quanto riguarda le moto vince il francese Xavier De Soultrait (Yamaha) che precede il cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) e l’argentino Kevin Benavides.Terzo di giornata Kevin Benavides, miglior pilota Honda, quarta l’altra Yamaha di van Beveren, mentre e’ solo quinta la KTM con Sunderland. La casa austriaca ieri ha visto Matthias Walkner in grosse difficoltà, pagando oltre 23 minuti all’arrivo. Costretto al ritiro l’ex leader della classifica, lo spagnolo Joan Barreda che cede il passo a Quintanilla.