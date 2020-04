Petrucci (Ducati): «Mi manca allenarmi con Dovizioso. Questa stagione sarà una sorpresa per tutti»

ROMA - Anche Danilo Petrucci il pilota Ducati MotoGP sta rispettando “Io sto a casa" nella sua abitazione di Terni. Sicuramente passare tanto tempo a casa, stare lontano dai nostri amici non è la situazione ideale. Ma in questo momento è l'unico modo che abbiamo per risolvere questo problema insieme" dice Danilo rimanendo a casa possiamo aiutarci a vicenda. La situazione è difficile, ma puù migliorare solo se la sopportiamo un po' di più.

"Sto cercando di sfruttare questo tempo per risolvere alcuni problemi fisici, come il problema che ho avuto alla spalla l'anno scorso a Valencia e alcuni che ho in una gamba. Sto facendo un po' di fisioterapia a casa, un po' di allenamento leggero e mi sto concentrando anche sulla mia dieta".

"Sento Andrea quasi tutti i giorni, e ci scriviamo un sacco di messaggi. In questi giorni, quello che mi manca di più è fare motocross con lui e allenarmi insieme, anche perchè in questo momento non posso proprio andare in moto!

L'ultima volta che i piloti Ducati hanno potuto sedersi sulle Desmosedici GP20 è stato più di un mese fa, durante l'ultimo test invernale che si è svolto in Qatar dal 22 al 24 febbraio 2020: "Sono stato molto contento del test di Losail. Credo di essere stato uno dei pochi piloti che ha coperto l'intera distanza nella simulazione di gara completando 22 giri. La moto è un'evoluzione dell'anno precedente, ma la grande differenza ora è nelle gomme. Abbiamo lavorato molto per cercare di regolare l'assetto della moto e lo stile di guida".

"Questo è il mio secondo anno con il Ducati Team, e ne sono orgoglioso. Quest'anno vorrei migliorare le mie prestazioni rispetto alla scorsa stagione. Nel 2019 ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP, e ho potuto lottare per la terza posizione in classifica fino a due gare dalla fine. Quest'anno voglio lottare per quel piazzamento durante tutto il campionato. Sicuramente questa stagione sarà una sorpresa per tutti. Non siamo abituati a un programma così intenso! Il calendario è molto serrato, soprattutto negli ultimi mesi, quindi dobbiamo fare una buona preparazione mentale e fisica e cercare di riposare adesso perchè poi non avremo tempo. Sinceramente, non vedo l'ora di affrontare questo calendario impegnativo".