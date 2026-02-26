Peugeot 9X8, ecco la nuova livrea per il Wec 2026: è un tributo alle GTI del Leone

Peugeot ha svelato la nuova livrea della hypercar 9X8 che correrà nel mondiale endurance, il Wec, nella stagione 2026. Frutto di una collaborazione tra il reparto che si occupa del design della casa del leone e della sezione sportiva del brand, interpreta in maniera innovativa gli «Hypergraphs», il famoso motivo degli artigli presente sui modelli del marchio.

Lo scopo è quello di rappresentare la dinamica tipica delle vetture da corsa che sfrecciano in circuito mediante un linguaggio visivo che si ritrova anche nella Peugeot E-208 GTi, presentata in occasione della scorsa 24 Ore di Le Mans, di cui la 9X8 riprende il colore di lancio, l'Okenite White, al quale si aggiungono il rosso ed il nero, che rappresentano, insieme al bianco, i colori storici delle GTI del brand.

Questa particolare colorazione delle hypercar numero 93 e 94 si ritroverà anche nell'abbigliamento del team, partendo dalle interpretazioni della livrea che saranno applicate alle tute dei piloti. «La nuova livrea della Peugeot 9X8 illustra perfettamente l'ambizione del marchio - ha dichiarato Alain Favey, ceo di Peugeot - di perpetuare la leggenda della Peugeot GTi: un'elegante fusione di eredità unica ed eccellenza tecnologica all'avanguardia». La coppia di 9X8 sarà immediatamente riconoscibile con la particolare livrea già dalla prima gara, la 1812 km del Qatar, che si correrà il 28 marzo.