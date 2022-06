Peugeot 9X8, la hypercar per il Wec che debutta su pista il 10 luglio a Monza, in vetrina in occasione della 24h di Le Mans

LE MANS – La “prima volta” davanti al grande pubblico della Peugeot 9X8 è avvenuta a Le Mans, in occasione della 24 ore, che il costruttore francese ha già vinto tre volte a livello assoluto. Nella settimana dedicata alla gara di endurance su pista più famosa al mondo, la casa del Leone ha scelto di esibire il modello con il quale prova a scrivere un'altra pagina di storia: l'anno prossimo tornerà a competere nel Wec, il mondiale di specialità, nella classe regina, quella delle hypercar.

Una scelta per niente casuale visto che nel 2023 è in programma la gara del centenario alla quale parteciperanno altri blasonati marchi, a cominciare da Ferrari. All'esordio agonistico del bolide ibrido a trazione integrale non manca molto e i tifosi italiani saranno quelli che lo potranno seguire più da vicino perché è in programma il 10 luglio alla 6h di Monza, quarta tappa del Wec di questa stagione.

La hypercar Peugeot monta un sistema che abbina una trasmissione a sette rapporti al V6 a benzina da 2.6 litri da 680 Cv cha lavora al posteriore e a un'unità elettrica da 272 che spinge all'anteriore. I valori sono peraltro “indicativi”, perché – a meno di nuove modifiche – l'Automobile Club de l'Ouest (Aco) e la Federazione Internazionale dell'Automobile (Fia) possono venire corretti e limati in base al cosiddetto Balance of Performance, il sistema pensato per equiparare le capacità di vetture che hanno alimentazioni differenti.

La Peugeot 9X8 misura poco meno di 5 metri di lunghezza (4,995), è larga 2 ed è alta appena 1,45. Esteticamente si distingue dalle altre hypercar ed ha un fascino quasi stradale perché ha una pinna posteriore molto meno vistosa e, soprattutto, è priva della classica ala che occupa la parte dietro. Grazie alla specifica divisione tecnologica di Total, il rifornimento (90 litri) verrà effettuato con combustibili sostenibili.

La casa del Leone, uno dei marchi controllati di Stellantis, ha già ufficializzato la composizione dei due equipaggi con i quali sarà al via a Monza e l'anno prossimo. La 9X8 numero #93 è stata affidata a Paul Di Resta, Mikkel Jensen e Jean-Eric Vergne, già sotto contratto con Ds in Formula E, campionato in cui è finora il solo ad aver vinto due volte il titolo iridato. Per la #94 sono stati ingaggiati James Rossiter, Gustavo Menezes e Loïc Duval. I risultati diranno se i manager hanno scelto i piloti giusti, in ogni caso il loro curriculum è importante: tutti hanno già gareggiato nell'endurance e tre hanno corso anche in Formula 1.