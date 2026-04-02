Peugeot, Doriane Pin diventa pilota di sviluppo della hypercar 9X8. Prenderà parte al Rookie Test 2026

Il team Peugeot TotalEnergies ha annunciato l'arrivo di Doriane Pin tra i piloti di sviluppo della hypercar 9X8. Il giovane talento del motorsport prenderà parte anche al FIA World Endurance Championship Rookie Test 2026, che si svolgerà in Bahrain, a novembre. Trionfatrice nel Campionato F1 Academy 2025, detentrice del titolo Ferrari Challenge Europe 2022 e con una vittoria di classe alla 24 Ore di Spa in bacheca, Doriane Pin porta nuova energia ed un approccio di guida acuto ed adattabile al programma tecnico del team del leone. Inizialmente, parteciperà a più sessioni al simulatore e lavorerà a stretto contatto con i team di ingegneria per perfezionare la 9X8 nelle sue prestazioni e prepararsi, nel contempo, alla sua prima uscita in pista nel Rookie Test.

«Entrare a far parte del team Peugeot TotalEnergies come pilota di sviluppo è per me una grande fonte di orgoglio - ha affermato Doriane Pin - poter contribuire allo sviluppo della Peugeot 9X8 rappresenta una vera opportunità. Il mio obiettivo è imparare il più possibile, integrarmi pienamente nel team e portare il mio impegno e la mia prospettiva per contribuire al successo del progetto». L'ambizione è quella di diventare un pilota ufficiale e considerando le sette vittorie, i nove podi e le cinque pole position in due stagioni in F1 Academy, le qualità per competere per un sedile nel mondiale endurance non le mancano. «Siamo entusiasti di accogliere Doriane nella famiglia Peugeot Sport - ha dichiarato Emmanuel Esnault, team principal del team Peugeot TotalEnergies - non vediamo l'ora di vedere le nuove prospettive che porterà mentre continuiamo a perfezionare la 9X8 e siamo ansiosi di vederla al volante durante il FIA WEC Rookie Test in Bahrain questo novembre».