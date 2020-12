Peugeot, ecco il powetrain ibrido per la Hypercar che vedremo a Le Mans nel 2022

La forma non si vede ancora, ma la sostanza è pronta. Peugeot ha infatti presentato il sistema di propulsione ibrido della vettura con la quale nel 2022 tornerà al campionato mondiale di durata WEC e alla 24 Ore di Le Mans nella classe LMH (Le Mans Hypercar) sfidando la Toyota e altri costruttori che guardano con interesse ai nuovi regolamenti per le corse di durata.

Il sistema è composto da un V6 2,6 litri biturbo che eroga 500 kW, pari a 680 cv, accoppiato ad un elettrico da 200 kW collegato alle sole ruote anteriori. Tali valori sono decisi dal nuovo regolamento che fissa anche dettami precisi per l’utilizzo dei due motori e della loro potenza il cui valore combinato non potrà superare, in ogni caso, i 500 kW. L’elettrico, ad esempio, potrà essere utilizzato su pista solo oltre i 120 km/h.

Questo vuol dire che le Hypercar, al contrario delle attuali LM-P1, saranno a trazione integrale e utilizzeranno entrambi i motori sui tratti veloci, mentre nelle parti lente e in uscita dalle curve strette funzioneranno a trazione posteriore e potranno contare solo sul motore a scoppio. Solo quando la batteria del sistema ibrido è scarica, il regolamento permetterà di aumentare la potenza della parte termica di 15 kW recuperandola attraverso il motogeneratore elettrico. Il recupero dell’energia in frenata sarà governabile dal pilota stesso regolando l’azione del sistema frenante brake-by-wire. Sui box ci sarà la liberta di usare uno o entrambi i motori fino a 60 km/h.

Una logica dunque alquanto complessa che non mette al centro il consumo di carburante, ma l’utilizzazione di un numero di cavalli prestabilito, da fare nel modo più efficiente possibile attraverso la gestione integrata dei due motori. Del V6 si sa poco: ha un angolo tra le bancate di 90 gradi, per abbassare il baricentro, pesa in tutto 165 kg ed è collegato ad un cambio sequenziale a 7 rapporti. Il motore elettrico e la trasmissione ad un solo rapporto invece sfruttano tutta l’esperienza accumulata da PSA in Formula E dove domina da due anni con la DS Techeetah.

Fatte in casa sono anche l’elettronica di potenza e la batteria. Anche l’inverter viene dalla Formula E mentre per la batteria si è ricorsi alla Saft, consociata di Total con la quale PSA ha anche in piedi la joint-venture Automotive Cells Company che ha l’ambizione di diventare il produttore leader in Europa per la produzione di batterie per autotrazione. La batteria è estremamente compatta, per regolamento non ha vincoli per la potenza e il contenuto di energia ed è posizionata al centro della vettura, in un contenitore in carbonio, dietro il pilota e sotto il serbatoio, e sarà caricata prima della gara ai box. Total sarà partner anche per i lubrificanti e i liquidi di raffreddamento, aspetto fondamentale nella gare di durata, ma anche per diminuire gli attriti e migliorare al massimo l’efficienza.

Il WEC rappresenta la prima competizione ibrida alla quale PSA partecipa. Era stata sul punto di farlo nel 2012, primo anno dell’ibrido nel WEC, con la 908 HYBrid4 affiancando al diesel V8 un motore elettrico da 60 kW, ma poi decise di ritirarsi. Nel 2009 inoltre Citroën realizzò una C4 WRC da rally accoppiando al motore a scoppio un elettrico da 120 kW come studio per i regolamenti futuri. Anche il programma WEC non è andato secondo le previsioni. All’inizio doveva essere condotto insieme alla Rebellion, ma il team svizzero si è ritirato dalle competizioni lasciando al costruttore francese l’onere dell’intero progetto che, come tutti gli altri programmi sportivi di PSA, avrà come quartier generale Satory, alla periferia di Parigi. Il nuovo powertrain andrà al banco nella prima parte del 2021 ed entro la fine dell’anno è previsto il primo shakedown in pista della vettura.