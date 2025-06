Peugeot scalda i motori per la 24 Ore di Le Mans. Bagno di folla e test day per il Leone

La settimana clou della 24 Ore di Le Mans è iniziata anche per il Team Peugeot TotalEnergies. Venerdì, davanti a una grande folla radunata in Place de la République, le due Peugeot 9X8 e i loro piloti hanno affrontato le tradizionali verifiche tecniche e amministrative, seguite da una foto di gruppo del Team Peugeot TotalEnergies. Sabato pomeriggio, una delle 9X8 ha sfilato per le strade di Le Mans con Loïc Duval al volante, insieme ad altre 19 auto da corsa.

Dopo due giorni intensi, ricognizione della pista in bicicletta e allenamenti ai pit stop compresi, domenica 8 giugno, sul circuito completo della 24 Ore di Le Mans (13,626 km), è stato il tempo del Test Day ufficiale, suddiviso in due sessioni da tre ore ciascuna. Un'opportunità preziosa per i piloti del Team Peugeot TotalEnergies per riacquisire familiarità con questo circuito temporaneo, che resta chiuso alle gare al di fuori della settimana di Le Mans.

La prima sessione è iniziata alle 10 del mattino, con una temperatura dell'asfalto di 16°C. I sei piloti si sono alternati al volante delle Peugeot 9X8 #93 e #94, completando rispettivamente 36 e 37 giri. Gli obiettivi principali erano verificare il corretto funzionamento dei sistemi e validare le procedure in condizioni di Safety Car. Nel pomeriggio, sotto un cielo soleggiato e con temperature dell'asfalto salite fino a 35°C, le due 9X8 hanno testato strategie diverse, con pneumatici slick Medium per la #94 e slick Soft per la #93, prima che tre bandiere rosse causassero la conclusione anticipata della sessione. Le Peugeot 9X8 torneranno in pista sul circuito della 24 Ore di Le Mans mercoledì 11 giugno, per le Prove Libere 1, le Qualifiche 1 e le Prove Libere 2.