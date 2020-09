Peugeot torna al WEC e alla 24 Ore di Le Mans con Total nel segno delle neo performance grazie all’ibrido

La Peugeot torna ufficialmente al WEC e alla 24 Ore di Le Mans dal 2022 con la collaborazione di Total. L’annuncio, dato lo scorso novembre, è stato confermato oggi sul circuito dove sabato e domenica si correrà la 88ma edizione della corsa più famosa al mondo, priva però, causa pandemia da Covid-19, dello straordinario pubblico che solitamente l’accompagna ogni anno.

L’evento, trasmesso online, ha visto come protagonista Jean-Philippe Imparato, CEO del marchio Peugeot, arrivato sul rettilineo del circuito Bugatti a bordo di una 508 Peugeot Sport, ancora camuffata, che inaugurerà il nuovo corso delle vetture ad alte prestazioni del Leone, ovvero quello delle neo performance attraverso l’ibrido plug-in, la soluzione che può assicurare il meglio dei due mondi. Il manager francese ha anticipato che la berlina francese avrà 360 cv, trazione integrale ed emissioni di CO2 apri a 46 kg/km.

Dietro di lui c’erano la 905 e la 908 ovvero i prototipi che hanno portato – rispettivamente nel 1991-92 e del 2009 – nelle bacheche di Peugeot tre vittorie alla 24 Ore di Le Mans. L’ultimo tra i due prototipi, spinto da un poderoso diesel V12 5.5 biturbo da oltre 700 cv, sarà guidato prima della corsa sul circuito di 13.626 metri da Carlos Tavares, amministratore delegato di PSA e prossimo a ricoprire la stessa carica una volta che sarà operativa Stellantis, il nuovo grande gruppo frutto della fusione tra FCA e PSA. Tavares abbasserà anche il tricolore francese che darà il via alla gara sabato alle 14:30.

Per l’occasione è stata mostrata nella penombra la vettura che correrà nel WEC e alla 24 Ore di Le Mans nel 2022 seguendo il nuovo regolamento Le Mans Hypercar. Sarà lunga 5 metri, larga 2 e avrà, come da regolamento 680 cv e il motogeneratore da 200 kW sull’asse anteriore. Non è stato però rivelato nulla dell’unità termica. Il nuovo regolamento permetterà anche ai designer di dire la propria su un’auto da competizione dando così il modo di stabilire una connessione ideale ed estetica marcata come mai prima d’ora con le vetture di serie e il brand.

Il segno più evidente di questa continuità saranno i gruppi ottici a tre graffi di luce che ricordano sia il nuovo logo di Peugeot Sport sia quello che già è visibile su molte vetture del marchio francese. «Dietro questo nuovo programma sportivo c’è tutta Peugeot – ha voluto sottolineare Imparato – e faremo del nostro meglio. Il Leone è tornato! Lavoreremo, come sempre, con umiltà e grande determinazione. È la corsa che decide il vincitore, ma pensiamo che, lavorando tutti insieme, possiamo rovesciare il tavolo».