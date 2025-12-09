Piastri: «Norris prima guida McLaren? Con il titolo non è mica diventato Superman»

Oscar Piastri non teme un cambiamento nelle dinamiche tra lui e il compagno di squadra in McLaren, Lando Norris, e ha affermato che quest'ultimo non «diventerà Superman» dopo la vittoria del suo primo titolo di Formula 1. «Non credo che questo cambierà nulla. Per me ha ovviamente fatto un'ottima stagione quest'anno ed è un campione meritevole, ma è pur sempre Lando Norris, non è che sia diventato Superman», ha dichiarato Piastri in conferenza stampa dopo il Gran Premio di Abu Dhabi di fine stagione, domenica.

«Quindi, non credo che le cose cambieranno. Mi aspetto, ovviamente, la massima correttezza da parte della squadra e una sorta di parità in futuro e non ho alcuna preoccupazione che questo possa cambiare», ha aggiunto Piastri. Norris è arrivato terzo ad Abu Dhabi dietro al vincitore Max Verstappen della Red Bull e al compagno in McLaren Piastri. Ma quel risultato è stato sufficiente per aggiudicarsi il titolo con soli due punti di vantaggio su Verstappen e 13 sul compagno di squadra.

Piastri ha aiutato la McLaren a vincere il campionato costruttori, ma avrebbe potuto valere molto di più per l'australiano, che era in testa alla classifica fino a ottobre. La McLaren ha cercato di mantenere un equilibrio tra i due piloti e si è rifiutata di nominare un pilota numero uno e un pilota numero due. La mossa ha portato a due collisioni tra i due, dato che è stato loro permesso di gareggiare l'uno contro l'altro, nonostante non si siano potute evitare decisioni controverse.

A Monza, ad esempio, la McLaren ha chiesto a Piastri di restituire il secondo posto a Norris dopo un pit stop lento per il neo-campione del mondo. «Ovviamente abbiamo avuto molte discussioni durante l'anno e sono sicuro che ne parleremo nella pausa estiva su qualsiasi cosa vorremmo fare in modo leggermente diverso per l'anno prossimo», ha detto Piastri. «Ma penso che alla fine ci abbiano dato entrambe le migliori possibilità che la squadra potesse avere di lottare lealmente per un campionato del mondo, e questo è tutto ciò che si può chiedere».