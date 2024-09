Piastri: «Sono entusiasta per il futuro visti i miglioramenti della McLaren»

«Sono davvero entusiasta per il futuro visti i miglioramenti che abbiamo fatto dall'anno scorso fino ad arrivare alla testa del campionato costruttori». Così il pilota della McLaren Oscar Piastri dopo la vittoria nel Gp dell'Azerbaigian a Baku. «Alla partenza ho cercato di mettermi davanti, ma uscito dal Drs è stato tutto più difficile -aggiunge il 23enne australiano-. Dopo la sosta sentivo del grip in più e avvicinandomi alla Ferrari ho avuto l'opportunità del sorpasso. Poi siamo riusciti a gestire bene, ma su questa pista è sempre una gran fatica. È stata sicuramente una delle migliori gare della mia carriera. Considerando da dove eravamo partiti e guardando ora al primo posto nel campionato costruttori c'è da fare i complimenti al team per l'enorme lavoro svolto. Sono entusiasta per tutto ciò che potrebbe riservarci il futuro».