Pikes Peak 2026, Dumas vince al volante della Ford Super Mustang Mach-E. Faggioli chiude terzo con la Nova Proto NP01

La 104/a edizione della Pikes Peak International Hill Climb, disputata sul celebre tracciato del Colorado, si è conclusa con il successo di Romain Dumas, che ha conquistato il titolo di «King of the Mountain» al volante della Ford Super Mustang Mach-E equipaggiata con pneumatici Pirelli. Il pilota francese ha chiuso la prova con il tempo di 8'18«202, centrando la sesta vittoria in carriera nella prestigiosa competizione americana. «La Pikes Peak si conferma una delle gare più difficili al mondo per uomini, vetture e pneumatici - ha spiegato Terenzio Testoni, Rally Activity Manager di Pirelli - il successo di Dumas dimostra la qualità del lavoro svolto con Ford, mentre il terzo posto di Faggioli conferma il livello delle nostre soluzioni anche in uno degli scenari più impegnativi del motorsport».

Sul percorso di 19,99 chilometri, caratterizzato da 156 curve e arrivo a quota 4.302 metri, era presente anche Simone Faggioli con la Nova Proto NP01 Atm Bardahl, supportata dalle coperture Pirelli. Dopo aver ottenuto la pole position e dominato le sessioni di preparazione, il pilota italiano era tra i principali candidati al successo finale. Un inconveniente tecnico durante la salita ha però limitato la sua prestazione, costringendolo ad accontentarsi del terzo posto assoluto.

La gara ha rappresentato una sfida estrema anche per gli pneumatici, chiamati a garantire prestazioni costanti in condizioni molto variabili: dalle temperature miti della partenza fino al freddo della vetta del Pikes Peak. Per l'occasione, Pirelli ha fornito pneumatici sviluppati per differenti esigenze: Faggioli ha utilizzato i P Zero Hillclimb da 13 pollici, mentre Dumas ha gareggiato con P Zero da 18 pollici derivati dal mondo GT e adattati alla vettura elettrica Ford.