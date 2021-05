Pilota Moto 3 Dupasquier è ancora in terapia intensiva: eseguito intervento di chirurgia toracica a Firenze

Sta ancora molto male il 19enne Jason Dupasquier ricoverato in terapia intensiva in condizioni giudicate gravissime dopo il brutto incidente di ieri durante le qualifiche della Moto3. Il pilota è stato operato la scorsa notte.

L'intervento è stato eseguito all'ospedale di Careggi (Firenze) da un equipe del Trauma center che lo ha sottoposto a un'operazione di chirurgia toracica per una lesione vascolare. Lo si apprende da fonti sanitarie secondo cui Dupasquier resta ricoverato in gravissime condizioni nella terapia intensiva del reparto mentre persistono i gravi danni cerebrali riportati nell'incidente sul circuito del Mugello.

Moto 3, incidente al Mugello: Jason Dupasquier travolto da un'altra moto. Il pilota ora lotta per la vita

Dupasquier è rimasto coinvolto in un incidente in pista con altri due piloti mentre partecipavano alle qualifiche del sabato della classe Moto3 del Gp d'Italia.