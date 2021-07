Pilota moto ha un infarto al Mugello, soccorso da medici circuito in pit lane

SCARPERIA - Un pilota amatoriale è stato colpito da arresto cardiaco mentre si trovava in pit lane al termine di un turno di prove libere di moto in svolgimento all’autodromo del Mugello e solo l’intervento di due delle equipe mediche presenti nel circuito ha permesso di evitare il peggio. Intorno alle 12 il pilota, un 44enne di Palestrina (Roma), si è accasciato a terra e ha perso i sensi. La direzione gara ha subito interrotto l’attività in pista, mentre sul luogo è intervenuta immediatamente una prima unità medica che, vista la gravità della situazione, ha chiesto il supporto di un’altra unità. L’uomo è stato rianimato, intubato, sedato e, riprese le funzioni vitali, stabilizzato. Il pilota è quindi stato portato in ambulanza al centro medico del circuito dove ha trovato ad aspettarlo l’eliambulanza appena atterrata che lo ha trasferito al policlinico fiorentino di Careggi.