«La “Lambo”? Va da paura!». Il giovane pilota romano Andrea Cola prova la Huracan GT3 del team Konrad

HOCKENHEIM - Come primo classificato nel campionato tedesco Drexler F.3 Under 25, il giovane pilota romano Andrea Cola è stato invitato dal team Konrad a Hockenheim per provare la Lamborghini Huracan GT3 Evo, una delle tantissime macchine del Toro da anni protagoniste assolute dei campionati GT in tutto il mondo e dell’omonimo Supertrophy.

«La Lamborghini va da paura!» dice il ventenne pilota scendendo dalla Huracan GT3 Evo, un “mostro” equipaggiato con un motore dieci cilindri V10 di 5.200 cc con una potenza superiore ai 600 CV, tre volte superiore a quella della Dallara F312 VW che ha guidato finora.

«Ovviamente quando sei al volante di una gran turismo devi anticipare la staccata, e la velocità di percorrenza nelle curve è inferiore alla F.3, ma ha una accelerazione che ti toglie il respiro!».

Il ragazzo romano dopo aver fatto incetta di titoli in giro per l’Europa, unico pilota italiano a vincere campionati monoposto nel 2019, ha vinto quest’anno il campionato italiano TopJet F.2000 Trophy.

Il test di Andrea Cola con il team Konrad che, nei suoi quarant’anni di vita ha schierato Porsche, Ferrari e Lamborghini, partner nel 2014 dell’attore e pilota Patrick Dempsey (un emulo di Paul Newman, NdR) è andato molto bene e la prossima (questa) settimana sarà ancora al volante della “Lambo” tedesca sul circuito di Adria per valutare l’eventualità di correre in GT, o proseguire nella filiera monoposto nel 2020.