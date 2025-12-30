Piloti e Team Principal d'accordo nei sondaggi: Verstappen è sempre il migliore. Leclerc quinto, Hamilton fuori dalla top 10

Non solo è il più ricco, ma resta anche il più bravo, anche se per la prima volta in cinque anni ha perso il titolo di campione del mondo. È sempre lui, Max Verstappen, il re dei piloti di Formula 1, come confermano due sondaggi tra colleghi e team principal organizzati dal sito ufficiale della Formula 1. Un riconoscimento più che meritato dall'olandese dopo la straordinaria rimonta che lo ha portato a un soffio dal quinto titolo consecutivo. Anche se, a mitigare l'eventuale delusione, c'era già il conto in banca, che secondo Forbes quest'anno è cresciuto di 76 milioni di dollari, sommando i 65 di stipendio e gli 11 di bonus. Verstappen, vincitore di sei degli ultimi nove gran premi della stagione, si è guadagnato ancora una volta il massimo riconoscimento per il quinto anno di fila, davanti al neo campione del mondo Lando Norris, confermatosi al secondo posto. Rispetto alla stagione precedente, la classifica stilata dai team principal e dai piloti è cambiata nelle altre posizioni. Secondo i primi, a salire sul podio è il compagno di squadra di Norris, Oscar Piastri, guadagnando una posizione rispetto al 2024.

La stagione negativa della Ferrari è costata uno scivolone di quattro posti a Charles Leclerc, ora settimo, mentre a salire sono George Russell della Mercedes (quarto, +2) e il veterano della Aston Martin Fernando Alonso (quinto, +4) che soffia la posizione al connazionale Carlos Sainz (sesto, -1). Gli ultimi tre della top 10 sono due esordienti, Ollie Bearman della Haas (ottavo) e Isack Hadjar (nono), appena passato dalla RB alla Red Bull, e l'altro veterano Nico Hulkenberg (decimo, -2). Non molto diversa è la classifica stilata in base alle scelte dei piloti (in sedici hanno votato): dopo Verstappen e Norris c'è però Russell, che grazie alle vittorie ottenute con la Mercedes ha guadagnato una posizione rispetto allo scorso anno. La votazione ha determinato il quarto posto per Piastri (+1) e il quinto per Charles Leclerc, che perde invece due posizioni. Stabile al sesto posto è Sainz, questa volta a precedere Alonso, che invece è salito di due posizioni.

A completare la top 10 ci sono tre new entry: l'altro pilota della Williams, Alex Albon, ottavo, Bearman e Hadjar nell'ordine. A certificare l'annata no della Ferrari, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton non è riuscito a entrare nella top 10 per la prima volta dall'inizio di questa classifica. I piloti potevano anche votare per se stessi, ma molti non l'hanno fatto o non si sono classificati al primo posto nelle rispettive preferenze. Secondo F1.com, tra i piloti non votanti c'è Hamilton, mentre l'unico Team principal ad astenersi è stato Fred Vasseur.