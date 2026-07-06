Piloti tricolori protagonisti all'ombra del Colosseo. Daprà, Basso, Mabellini e Pesavento sugli scudi nella tappa romana dell'ERC e del CIAR

Tra i risultati più interessanti del Rally di Roma Capitale spiccano le prestazioni dei nostri nel contesto europeo.

La vittoria nella gara romana, terzo appuntamento FIA ERC 2026 ha regalato un tesoretto di 30 punti a Roberto Daprà, che difficilmente seguirà il calendario europeo, per concentrarsi sul Campionato italiano. Il pallino dovrebbe passare a "Giando" Basso.

Il pilota trevigiano, campione d'Italia in carica, il titolo europeo l'ha già vinto due volte. Dopo il Rally di Roma Capitale è secondo ad appena tre punti dal leader, il finnico Teemu Suninen, che sulle prove laziali ha dimostrato di cavarsela bene sull'asfalto.

Per Basso bisognerà vedere se riesce a mettere insieme il budget per disputare un numero sufficiente di gare, a differenza di Andrea Mabellini, pilota ufficiale Lancia, che con la Ypsilion HF Rally2 ha disputato tutte e tre le gare disputate finora. Mabellini ha il profilo giusto per riportare la corona europea, deve per forza ...accelerare per recuperare i 15 punti che lo separano da Suninen già dal Rally di Polonia in programma fra due settimane. A Roma c'è stato un passaggio fondamentale di Davide Pesavento nello Junior ERC. Già a podio in Svezia il pilota Lancia ha vinto in casa, ed è in scia al tedesco Tomas Schulz con il quale si giocherà il titolo.