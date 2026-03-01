Pininfarina firma il trofeo del Gp di Spagna 2026 a Madrid. Ispirato alla curva “Monumental” sarà sollevato dal vincitore il 13 settembre

Sarà lo studio italiano Pininfarina a firmare il trofeo ufficiale Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1, in programma nel weekend dall'11 al 13 settembre sul nuovo circuito Madring della capitale. Il design vincitore, intitolato 'Monumental' è stato annunciato a Madrid dal due volte campione del mondo Carlos Sainz. Ispirato alla curva 'Monumental', la più lunga e sopraelevata del tracciato, il trofeo riproduce il profilo del circuito trasformandolo in una scultura dinamica, con un dettaglio rosso carmino, che richiama il profilo della pista di F1.

«Che una firma come Pininfarina disegni il trofeo del Gran Premio di Spagna dimostra la portata di questo progetto», ha detto Sainz. «Non sarà solo un oggetto, ma il simbolo che solleverà il vincitore nel 2026», ha aggiunto. Dallo studio torinese, fondato nel 1930 da Battista Pininfarina, sottolineano: «Disegnare un trofeo significa creare un simbolo non solo dello sport, ma anche del Paese che lo ospita». Il Gp segnerà il ritorno della Formula 1 a Madrid dopo 45 anni, su un circuito semiurbano di 5,4 km con 22 curve, destinato a entrare stabilmente nel calendario iridato.