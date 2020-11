Piove a Istanbul nel 3° turno e il circuito diventa una pista di ghiaccio: qualifiche a rischio, ma Leclerc è 2°

Piove a Istanbul e il bel circuito della capitale turca si è trasformato in una pista di ghiaccio. La situazione complicata che si era verificata venerdì, dopo che di prima mattina era stato lavato l'asfalto dell'intero tracciato con risultati disastrosi e premonitori, si è aggravata ancora di più rendendo impossibile poter compiere un giro pulito senza finire in testacoda. Un problema enorme quello che si sta verificando a Istanbul e che potrebbe compromettere lo svolgimento odierno della sessione di qualifica. Le reazioni delle monoposto sono imprevedibili, addirittura in rettilineo, ed è dunque impensabile poter svolgere il turno di qualifica o addirittura il Gran Premio stesso se anche domani dovesse piovere.

Il motivo di questa grottesca situazione deriva dal materiale con cui è stato "steso" l'asfalto, di pietra liscia assolutamente non adatta a un autodromo. Non scalda la gomma, non offre aderenza e si trasforma in una lastra di ghiaccio. Sorprende che gli organizzatori turchi siano caduti in questo clamoroso errore, trattandosi di un circuito che ha ospitato la F1 dal 2005 al 2011, e dunque dovevano conoscere tutti gli aspetti necessari per riasfaltare il tracciato. E sorprende ancora di più che gli ispettori FIA, preposti al controllo dei circuiti che visitano diverse settimane prima dell'avvenimento, non si siano resi conto della situazione o non siano stati informati.

Il terzo turno ha comunque visto Max Verstappen segnare il primo tempo quando ancora la pioggia non era insistente. L'olandese della Red Bull-Honda ha ottenuto un buon 1'48"485 mentre secondo si è piazzato nuovamente Charles Leclerc con la Ferrari (1'49"430), classifica fotocopia di quella del secondo turno. Con 1'50"059, in terza posizione c'è Alexander Albon con la Red Bull-Honda, poi Esteban Ocon in 1'53"897 con la Renault, per di più tamponato da Leclerc. Valtteri Bottas è ottavo con la Mercedes mentre Lewis Hamilton ha effettuato tre passaggi senza riferimento cronometrico. Quando ha iniziato a piovere con maggior decisione, per chi non era subito sceso in pista è stato impossibile avvicinare i tempi dei migliori. Tantissimi i testacoda, spettacolare l'uscita di pista di Antonio Giovinazzi, che ha solo sfiorato le barriere.

Sabato 14 novembre 2020, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'48"485 - 6 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'49"430 - 9

3 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'50"059 - 5

4 - Esteban Ocon (Renault) - 1'53"897 - 9

5 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'53"995 - 7

6 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'54"490 - 14

7 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'55"577 - 6

8 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'55"666 - 4

9 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'55"878 - 4

10 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'55"824 - 5

11 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'58"475 - 6

12 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'59"548 - 7

13 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 2'02"325 - 10

14 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 2'02"473 - 7

15 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 2'04"748 - 5

16 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 2'06"351 - 13

17 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 2'09"368 - 8

18 - George Russell (Williams-Mercedes) - no time - 1

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - no time - 1

20 - Lewis Hamilton (Mercedes) - no time - 3