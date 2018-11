Pirelli si conferma fornitore pneumatici fino al 2023. Tronchetti Provera: «F1 vetrina perfetta per noi»

ABU DHABI - La Pirelli resta in F1 per altri quattro anni: è stata infatti confermata come fornitore ufficiale degli pneumatici in esclusiva, estendendo l’accordo attualmente in essere dal 2020 al 2023. L’annuncio è stato dato ad Abu Dhabi e la Pirelli stessa lo ha ufficializzato con un comunicato. Alla luce di questo accordo, la casa italiana produrrà le nuove gomme da 18 pollici che entreranno in vigore dal 2021. «Pirelli è un autorevole partner della nostra categoria fin dal 2011. Siamo lieti di avere raggiunto questo accordo, che garantisce una stabilità a lungo termine per il futuro su un componente, quello delle gomme, cruciale per la Formula 1, ha detto Chase Carey, presidente della F1).

«Il prolungamento della nostra partnership con Formula 1 fino al 2023 è una grande notizia. Il nuovo accordo estenderà la nostra presenza nei gran premi a 13 stagioni consecutive nell’era moderna, dopo che Pirelli era presente già nel 1950 quando il campionato mondiale vide la luce». Lo dice Marco Tronchetti Provera, vice presidente e amministratore delegato di Pirelli. «La F1 è e rimarrà la massima espressione delle corse: un ambiente perfetto per Pirelli che ha sempre definito il motorsport quale suo laboratorio più avanzato per la ricerca e sviluppo in campo tecnologico -evidenzia Tronchetti Provera-. I gran premi rappresentano poi la vetrina perfetta per i nostri pneumatici stradali UHP a massime prestazioni, che equipaggiano le più affascinanti e ricercate automobili premium e prestige garantendo i più alti standard in campo di prestazioni, sostenibilità e sicurezza».