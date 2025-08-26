Pirelli festeggia i 500 GP di F1 in Olanda. Una storia iniziata a Silverstone il 13 maggio 1950

Al Gran Premio d'Olanda 2025, in programma dal 30 al 31 agosto, Pirelli celebra al presenza numero 500 in un Gran Premio di Formula Uno, un successo raggiunto in 75 anni. Una storia, quella di Pirelli in Formula 1, iniziata nel 1950 insieme a quella del Mondiale: quel fine settimana di metà maggio a Silverstone otto monoposto, di cui quattro Alfa Romeo e quattro Maserati, erano equipaggiate con pneumatici Pirelli e, di conseguenza, i piloti sul podio che festeggiarono: Giuseppe Farina, Luigi Fagioli e Reg Parnell, tutti su Alfa Romeo.

Da allora Pirelli è stata presente in 499 eventi, suddivisi in tre ere: dal 1950 al 1958, dal 1981 al 1991 (con le eccezioni del 1987 e del 1988) e dal 2011 in avanti, da quando Pirelli è stata nominata Global Tyre Partner del FIA Formula 1 World Championship. I 4,259 chilometri del circuito di Zandvoort segneranno quindi l'inizio delle celebrazioni in pista, che si concluderanno la settimana successiva a Monza (06-07/09), in occasione del Gran Premio d'Italia, gara di cui Pirelli è Title Sponsor. Già in Olanda, tutte le vetture e tutte le gomme slick saranno decorate con il logo speciale dedicato ai 500 GP.