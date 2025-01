Pirelli, i numeri della stagione 2024 in F1. I pneumatici Cinturato hanno percorso 356.500 km, forniti 8.016 set di gomme

Un viaggio lungo quasi fino alla Luna. I pneumatici Pirelli hanno percorso 356.500 chilometri (il 94% della distanza che divide la Terra alla Luna) durante la stagione 2024 di Formula 1, iniziando alla prima sessione di prove libere in Bahrain e finendo con la bandiera a scacchi di Abu Dhabi. Nella stagione 2024 sono stati percorsi 27.016,375 chilometri in più rispetto ai dodici mesi precedenti dato l'incremento di due Gran Premi in programma. In realtà, però, i chilometri percorsi con le gomme slik (93,59%) sono pressoché uguali mentre in aumento sono i quelli percorsi con le Cinturato intermedie (dal 5,67% al 5,84%) a leggero svantaggio per le Cinturato extreme wet (dallo 0,64% allo 0,57%). In totale Pirelli ha fornito 8.016 set di pneumatici; di questi, 2.718 non sono mai stati utilizzati.

Tra tutti i Gran Premi del 2024, quello del Giappone è stata la gara in cui sono state sostituite più volte le gomme: a Suzuka i pit-stop sono stati 46. Al contrario, la gara con meno cambi gomme è stata quella di Gedda, con 19 soste ai box. Nei fatti, però, la domenica che ha visto meno azione in pit-lane è stata quella del Gran Premio di Monaco, dove la bandiera rossa al primo giro ha permesso a tutti i piloti di effettuare il cambio di mescola obbligatorio per regolamento già durante l'interruzione, con solamente altri sette pit-stop effettivi durante il resto della corsa. Premio per il Gran Premio più caldo va a Interlagos, con 35.6 °C gradi la domenica in gara. Sul versante opposto invece c'è stato il fine settimana di Silverstone, con una minima di 10.9 °C, saliti a 13.9 °C in gara.