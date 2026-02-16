Pirelli vuole prolungare la sua presenza in F1 fino al 2028. Nel 2027 entrerà anche in MotoGp

Al via mercoledì la seconda sessione di test pre stagionali in Bahrein che vedono in pista le nuove monoposto da Formula 1. Banco di prova anche per gli pneumatici, Pirelli metterà a disposizione tutte e cinque le mescole da asciutto e ogni team ha già selezionato 24 set da utilizzare in pista per affinare il set up delle vetture che seguono il nuovo regolamento della massima serie. Un momento cruciale per Pirelli, che si mette alla prova con le nuove monoposto dotate di pneumatici con minore impronta a terra. Nel paddock, intanto, si registra l'interesse concreto dell'azienda di pneumatici a proseguire nella partnership con F1, prolungando l'attuale contratto fino al 2028. Nel 2027, intanto, Pirelli entrerà anche in MotoGp come fornitore unico della classe regina, oltre a Moto2 e Moto3 che già fornisce dal 2024.