​Pirelli, la guida del Motorsport a Dario Marrafuschi. Mario Isola lo affiancherà fino al 1° luglio prima di lasciare il gruppo

La guida del Motorsport di Pirelli passa, dal 1 marzo, a Dario Marrafuschi al posto di Mario Isola che rimarrà in Pirelli fino al 1 luglio. Per le attività di Formula 1 Marrafuschi sarà affiancato da Mario Isola che poi lascerà l'azienda per nuove sfide professionali. Marrafuschi, in azienda dal 2008, ha lavorato lungamente in F1 nel settore Ricerca e Sviluppo e ha guidato negli ultimi anni lo sviluppo dei prodotti stradali di Pirelli.

Anche il nuovo manager, come prima Mario Isola, riporterà a Giovanni Tronchetti Provera, executive vice president Sustainability, New Mobility & Motorsport. Isola, milanese, classe 1969, è entrato in Pirelli nel 1996 come collaudatore di pneumatici per poi passare l'anno seguente al ruolo di tecnologo progettista e da qui al motorsport nel 2021 con una carriera che lo ha portato nel 2016 in F1, in qualità di Head of F1 and Car Racing e nel 2021 a Motorsport director.