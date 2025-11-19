Gp Qatar, Pirelli limita ogni set di pneumatici a massimo 25 giri. Piloti costretti a minimo due soste

Il produttore Pirelli ha limitato ogni set di pneumatici a un massimo di 25 giri al Gran Premio di Formula 1 del Qatar del 30 novembre a causa di problemi di usura. La decisione è stata presa in accordo con la F1, la Fia e i team. Con questa decisione, i piloti saranno costretti a un minimo di due soste durante i 57 giri della gara, ma la gara sprint non dovrà essere interrotta dai pit stop, data la lunghezza di 19 giri. «Questa misura è stata ritenuta necessaria a seguito dell'analisi degli pneumatici utilizzati nel 2024. Lo scorso anno, diversi pneumatici, in particolare l'anteriore sinistro, avevano raggiunto il livello massimo di usura», ha dichiarato Pirelli in un comunicato. «Queste condizioni, unite all'elevata energia laterale, hanno aumentato l'affaticamento strutturale della struttura».

Pirelli ha anche spiegato che il problema è diverso rispetto al Gp del Qatar del 2023, che prevedeva anch'esso la lunghezza massima degli stint di pneumatici, perché era causato dai cordoli che creavano microlacerazioni nei fianchi degli pneumatici. Da allora, i cordoli sono stati modificati, evitando che la situazione si ripetesse l'anno scorso. Tutti i giri delle prove libere, delle qualifiche sprint, della gara sprint, delle qualifiche del Gran Premio e del Gran Premio stesso saranno conteggiati per set di pneumatici, inclusi i giri completati sotto safety car o virtual safety car. Prima dell'inizio della gara principale, Pirelli informerà i team di quanti giri sono ancora disponibili per ogni set di pneumatici.

Il GP del Qatar è la penultima gara dell'anno, dopo il Gp di Las Vegas in programma domenica. La stagione si concluderà ad Abu Dhabi il 7 dicembre. Il leader del campionato Lando Norris è in testa alla classifica piloti con 24 punti di vantaggio sul compagno di squadra della McLaren Oscar Piastri. La gara sprint del Qatar è il primo momento in cui Norris potrebbe aggiudicarsi il suo primo titolo di F1.