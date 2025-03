Pirelli presenta il P Zero DHG per le competizioni GT. Dotato di componente in gomma naturale certificata FSC

Muova generazione di pneumatici per la stagione sportiva 2025, Pirelli introduce gli P Zero DHG da asciutto destinati ad equipaggiare le vetture GT2, GT3 e GT4 di tutti i campionati Gran Turismo riforniti dalla casa milanese. I P Zero DHG è declinato in diverse misure per adattarsi a tutte le classi GT e presenta numerose novità rispetto alla generazione precedente (2022) non solo in termini di prestazioni. Infatti, la componente in gomma naturale contenuta in questa nuova famiglia di pneumatici è certificata Forest Stewardship Council, attestando che la gomma proviene da piantagioni gestite in modo da preservare la biodiversità e apportare benefici alle persone che vivono e lavorano in tali aree.

Ricordiamo che tale certificazione era già presente lo scorso anno per la gamma Pirelli sviluppata per la Formula 1, confermando l'impegno di Pirelli nella ricerca di soluzioni che contribuiscano ad accrescere il percorso verso la sostenibilità del Motorsport, in linea con le azioni intraprese dalla Federazione Internazionale dell'Automobile e dai promoter dei vari campionati nei quali il costruttore è impegnato. Il debutto degli nuovi pneumatici è avvenuto al circuito Paul Ricard di Le Castellet, in occasione dei test pre-season del GTWC Europe, prologo di uno dei campionati più importanti e avvincenti del panorama GT a livello internazionale.

Con nuovo DHG viene completata dell'intera gamma GT, affiancandosi al WHB da bagnato, presentato lo scorso anno, e prendendo il posto del DHF, da cui si differenzia per alcune novità anche nella struttura, ottimizzata nel profilo e nelle costruzioni, per garantire una più omogenea impronta a terra in tutte le condizioni di asfalto e per tutte le vetture.